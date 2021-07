JO 2021, taekwondo: les larmes de Wiet-Hénin à son arrivée au village olympique

Remplaçante à Rio en 2016, Magda Wiet-Hénin représentera la France pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021, en taekwondo. Malgré le contexte sanitaire, celle qui visera l'or confie avoir "versé une larme" lors de son arrivée au village olympique.

Même dans un contexte rendu forcément particulier par la situation sanitaire, les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 s'annoncent comme un grand moment pour de nombreux sportifs. A 25 ans, c'est notamment le cas de Magda Wiet-Hénin, qui va participer pour la première fois aux JO, elle la spécialiste de taekwondo.

"il faut rester calme"

Présente depuis deux semaines au Japon, Magda Wiet-Hénin n'a pas encore vraiment eu le temps de visiter le pays. "On a l'habitude maintenant des bulles sanitaires depuis un certain nombre de compétitions. On ne sort pas des centres d'entraînement", indique-t-elle sur le quotidien des athlètes, dans Before Tokyo sur RMC.

Ce vendredi, la taekwondoïste française vivra ainsi sa première cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, sorte de coup d'envoi de la compétition pour beaucoup. "Pour l'instant, on n'a pas encore basculé dans la compétition, je dors plutôt bien. Mais en arrivant dans le bus quand j'ai vu le village olympique, j'ai eu des larmes... Après toutes ces années, je me suis rendu compte que j'y étais enfin, c'était beaucoup d'émotions, partage Magda Wiet-Hénin. Mais il faut rester calme car il y a une médaille à aller chercher."

En mai dernier, Magda Wiet-Hénin remportait le TQO Europe, validant son ticket pour les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo. La Française sera l'une des chances de médaille de la délégation tricolore pour cette édition. Remplaçante à Rio, Magda Wiet-Henin se dit "prête au combat" cette fois, après avoir "préparé toutes ses adversaires". Jamais dans l'histoire une Française n'a ramené une médaille d'or en taekwondo: Magda Wiet-Hénin sait donc ce qu'il lui reste à faire pour se faire un nom auprès du public français.