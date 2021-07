JO 2021 (escrime): exploit des fleurettistes françaises qualifiées en finale

L'équipe féminine française de fleuret s’est qualifiée pour la finale des Jeux olympiques de Tokyo en battant l’Italie (45-43) après avoir été menée de 11 touches dans une demi-finale irrespirable. Rendez-vous pour l’or à 12h55 contre la Russie.

Elles ont réussi l’impossible! Les filles du fleuret français se sont qualifiées pour la finale par équipes des Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce jeudi. Elles y sont parvenues après une incroyable remontada en sortant les Italiennes (45-43), numéro deux mondiales de la spécialité et qui ont décroché cinq médailles (4 en or, 1 en bronze) lors des cinq derniers JO où l’épreuve était au programmé.

Avant de prendre l’avantage à 43-42, les Bleues n’avaient mené qu’une fois… depuis la première touche du match d’Ysaora Thibus! Car les Françaises ont d’abord été malmenées au point de compter onze touches de retard (20-9) à l’issue du quatrième relais.

Puis les trois fleurettistes se sont ressaisies et ont remporté leurs cinq derniers duels! Ysaora Thibus a lancé les hostilités (7-5 au 5e relais) avant le gros passage de Pauline Ranvier (9-5 dans le 6e) puis la confirmation d’Anita Blaze (6-5), qui s’est même retrouvée au sol après avoir reçu un coup de coude involontaire de Martina Batini à 31-28 lors du septième relais. Elle a retrouvé ses esprits, a même réussi à égaliser (31-31) avant de perdre ses quatre touches suivantes (35-31 pour l’Italie)

La fin fut canon. Ranvier a ainsi passé le dernier témoin à Ysaora Tribus avec trois touches de retard sur les Italiennes (40-37). Après sa grosse déception en individuel (éliminée en 8es), Ysaora Thibus est partie en mission pour signer un dernier passage monstrueux. Elle a balayé Arianna Errigo (8-3) pour offrir une place en finale.

"Elles commençaient à douter de l'autre côté"

"Nos derniers matchs étaient très bons en tant qu’équipe, s’est réjoui Thibus. Je savais que Pauline avait les clés sur Arianna. Anita avait une stratégie bien ficelée, elle a pris des petites touches mais elle n’a pas fait d’erreurs, elle a été bien rigoureuses et c’est ce qui m’a donné l’énergie de me battre sur la vie. Je voyais que c’était possible, qu’elles commençaient à douter de l’autre côté et ça nous a donné confiance."

Elles ont désormais rendez-vous pour l’or à 12h55 contre la Russie. "On va se reconcentré, on sait ce qu’on doit faire, prévient Anita Blaze. La Russie est une très bonne équipe mais nous sommes aussi très fortes. Il va falloir être prêts dès le départ." Après Romain Cannone (or en épée) et Manon Brunet (bronze en sabre), l’escrime est déjà assurée d’une troisième médaille. En espérant qu’elle soit la plus brillante possible.