JO 2021: "Faire de la France une nation sportive", souhaite Blanquer

Présent ce dimanche à Tokyo au Club France, le ministre des Sports, Jean-Michel Blanquer, a balayé plusieurs sujets. De la mise en place éventuelle du pass sanitaire pour la pratique sportive aux droits TV de la Ligue 1.

Un pass sanitaire pour pratiquer le sport à la rentrée ?

Alors que le pass sanitaire est progressivement mis en place en France, Jean-Michel Blanquer a évoqué une éventuelle application pour la pratique sportive à la rentrée : "L'objectif c'est que l’essentiel de la population française soit vacciné. On est encore dans une politique d'incitation. Tout est ouvert, je donnerai des précisions sur le sujet scolaire. Mais quel que soit le secteur, le travail etc.. on cherche la cohérence. L'objectif c'est que tout le monde reprenne le sport normalement à la rentrée. Le sport est encore plus important aujourd'hui dans cette société post-covid avec l'épidémie pour la santé, la remise en forme. On veut de la pratique sportive pour toute la société. On lance d'ailleurs avec Roxana Maracineanu une grande campagne "faites du sport" en septembre pour inciter les jeunes à s'inscrire dans des clubs. On a pris des mesures qui doivent faire de la France une nation sportive."

Droits TV en L1 ? Blanquer veut que le grand public ait accès aux matchs

Jean-Michel Blanquer, qui estime qu’une réflexion sur l’économie du sport est nécessaire, a indiqué ce dimanche à Tokyo que le ministère des Sports et le gouvernement suivent les évolutions autour des droits TV de la Ligue 1 de près. "C’est notre affaire que le grand public puisse avoir accès à des matchs", a déclaré le ministre des Sports.

Un budget en hausse pour le sport

Le gouvernement travaille déjà sur les futurs budgets de l’année 2022 et envisage d’augmenter celui des sports. En 2021, le ministère des Sports disposait d’une enveloppe de 802 millions d’euros dont 225 millions alloués à la construction des ouvrages olympiques et 305 millions à l’Agence nationale du sport. En 2022, Jean-Michel Blanquer s’attend à une augmentation de 22% de ce chiffre sans pouvoir entrer dans les détails.

Pas de suppression de postes de Conseillers Techniques Sportifs en 2022

Depuis septembre 2018 et une réforme du gouvernement, 1600 postes de CTS étaient sous la menace d'une suppression. Les CTS sont les fonctionnaires placés auprès des fédérations sportives. Ils en assurent l’encadrement technique et favorisent le développement des pratiques sportives. D’ailleurs, ils jouent un rôle crucial dans le sport français, surtout en ce qui concerne le sport de haut niveau. L'état qui prenait en charge leurs rémunérations voulait alors se désengager. Jean-Michel Blanquer a officiellement annoncé ce matin qu’il n’y aurait pas de suppression de postes en 2022.