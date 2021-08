JO 2021 (gym): Biles décroche le bronze à la poutre pour son retour

Forfait au concours général individuel, au sol, au saut et aux barres asymétriques après s’être retirée lors du concours par équipes pour privilégier sa santé mentale, Simone Biles a su se remobiliser pour faire son retour à la poutre ce mardi et aller s’offrir le bronze, comme à Rio. L’Américaine quitte les Jeux 2021 de Tokyo avec deux médailles mais sans or.

La moisson d’or espérée et attendue n’aura pas eu lieu. Mais Simone Biles pourra être fière de s’être relevée pour mettre de côté ses "démons" et retrouver le chemin du podium. Forfait au concours général individuel, au sol, au saut et aux barres asymétriques après s’être retirée du concours par équipes après un saut loin de ses standards, l’Américaine a fait son retour ce mardi pour venir décrocher la médaille de bronze à la poutre, le même métal que celui qu’elle avait ramené de Pékin en 2016 (en plus de ses quatre titres) dans cette spécialité.

Avec un score de 14.000 (6.100 en difficulté, 7.900 en exécution), la gymnaste US a été devancée par deux Chinoises, la nouvelle championne olympique Chenchen Guan qui s’impose à seize ans avec 14.633 et sa dauphine Xijing Tang, dix-huit ans, qui prend l’argent avec 14.233 après avoir terminé septième du concours général. Avec l’argent du concours par équipes, Biles quitte donc Tokyo avec deux breloques pour monter son total olympique à sept médailles. Un score qui ne devrait plus bouger, la star de vingt-quatre ans ayant annoncé depuis longtemps son intention de faire de ces Jeux ses derniers… même si elle a toujours laissé la porte ouverte à un retour dans trois ans à Paris pour disputer l’épreuve du saut pour un clin d’œil à ses coaches français Laurent Landi et Cécile Canqueteau-Landi.

"Quelle démonstration de persévérance"

Soumise à une énorme pression avant ces JO, avec tout un pays qui l’attendait au sommet, Biles avait répété venir à Tokyo "pour (elle)" mais avait également souvent souligné être là pour ne pas voir l’affaire Larry Nassar – ancien médecin de l’équipe nationale américaine condamné et emprisonné pour agression sexuelle sur plus d’une centaine de mineurs – disparaître des radars (elle a été une de ses victimes) et "donner une voix" à toutes celles qui ont subi l’horreur de ses mains. Suite à son retrait lors du concours par équipes, elle avait expliqué privilégier sa santé mentale à la course aux médailles avant de préciser être victime du syndrome des "twisties" (ou perte de figure en français) qui peut parfois mettre des années à disparaître.

En quelques jours, elle aura su se remettre la tête assez à l’endroit pour terminer sur le podium de la poutre, pourtant pas sa plus grande spécialité. "Quelle démonstrationde persévérance et de force", l’a félicité USA Gymnastics sur Twitter. "Elle mène par l’exemple", a ajouté l’institution à laquelle elle s’oppose publiquement dans la gestion de l’affaire Nassar. Sur le podium, même avec le masque, on pouvait deviner son grand sourire (qu’elle arborait déjà après sa sortie de poutre). On l’attendait beaucoup plus haut avant les Jeux. Mais vu les circonstances, impossible de ne pas lui tirer notre chapeau. Même sans or, Simone Biles reste une immense championne.