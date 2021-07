JO 2021 (gym): l'hommage émouvant d’Aït-Saïd à son père décédé, après sa qualification

Qualifié pour la finale des Jeux olympiques 2021 aux anneaux, le porte-drapeau français Samir Aït-Saïd a évoqué le souvenir de son père disparu et ironisé sur sa blessure de Rio. Mais le gymnaste reste conscient que "le plus dur reste à faire".

Après la qualification, l'émotion. Ce samedi, Samir Aït-Saïd s’est qualifié pour la finale olympique des Jeux de Tokyo 2021 aux anneaux (lundi 2 août vers 10h) en terminant troisième des qualifications derrière le Grec Petrounias (champion olympique en titre) et le Chinois Yang Liu, et devant le champion du monde en titre turc Ibrahim Colak.

Le porte-drapeau de la délégation tricolore a révélé avoir encore beaucoup pensé à son père, décédé en 2019, et à sa fille née en début d’année: "J’ai une pensée pour mon père, il est avec moi. J’ai sa chaîne qu’il avait toujours autour du cou. Je suis très content et très triste parce qu’il me manque. Je l’ai fait aujourd’hui pour toute ma famille et mes partenaires et les gens qui m’ont aidé. Sans eux, je n’y serais pas arrivé, c’est sûr."

"Je suis très heureux de repartir sur mes deux jambes"

Les quatre gymnastes se tenant en quelques dixièmes, tout peut encore être chamboulé en finale. Aït-Saïd, qui a fait une erreur avant sa sortie - "une connerie qui m'a coûté trois dizièmes", selon ses dires - a donc encore un peu de marge. Il faudra réaliser une prestation parfaite pour sécuriser sa troisième place et espérer aller plus haut.

"Je suis très heureux déjà de repartir sur mes deux jambes", s’est aussi amusé le gymnaste, en référence à sa blessure mémorable lors des derniers Jeux olympiques à Rio. Avant de rappeler que "le plus dur reste à faire": "C’est juste une étape, demain matin je retourne à l’entraînement charbonner."

"J’avais beaucoup de pression et du mal à dormir hier"

"C’est beaucoup d’émotion, de joie, a-t-il aussi expliqué à l’issue des qualifications. Je suis très heureux. Honnêtement, comme je le disais, je ne faisais pas le malin. J’avais beaucoup de pression et du mal à dormir hier. Là on est passé super tard et je me sentais super fatigué. Je me suis dit que j’allais faire une sieste. En me mettant dans le lit, je n’arrivais pas à dormir car je me visualisais en train de dormir. Cela commençait à faire très long et j’avais besoin que cela passe. J’avais besoin de souffler".

Aït-Saïd sera le seul français en finale. Loris Frasca engagé sur les qualifications du concours général a échoué à entrer dans les 24 pour aller en finale. Grosse déception pour Cyril Tommasone au cheval d’arçon. Éliminé avec une 43e place, loin des huit premières qualificatives, il restait sur une cinquième et une quatrième places aux deux derniers Jeux sur cet agrès.