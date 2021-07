JO 2021 (gym): "Nous sommes humains", le beau témoignage de soutien de Phelps à Biles

Légende de la natation et des Jeux olympiques, l'Américain Michael Phelps a fermement soutenu sa compatriote gymnaste Simone Biles, en proie à des problèmes psychologiques à Tokyo.

Il a remporté 23 médailles d'or aux Jeux olympiques, il a éclaboussé Athènes, Pékin, Londres et Rio de son talent, et écrasé sa discipline pendant des années. Mais cela n'a pas empêché Michael Phelps de douter, de souffrir psychologiquement durant sa carrière. En 2018, le nageur américain avait ainsi confié avoir été en proie à des dépressions, et même avoir tenté de mettre fin à ses jours en 2012.

Aussi, l'ex-ogre des bassins a été particulièrement touché par la situation de la gymnaste Simone Biles, qui s'est retirée mardi du concours général par équipes en raison de "démons dans sa tête", et qui ne participera pas non plus jeudi au concours général individuel. Désormais consultant pour NBC, Michael Phelps a fermement soutenu sa compatriote à la télévision américaine. "Les Jeux olympiques sont bouleversants, a-t-il expliqué. Il y a beaucoup d'émotions qui entrent en jeu. Voir cela (la souffrance de Biles), ça m'a brisé le coeur."

"C'est OK de ne pas être OK"

Et Phelps de défendre la gymnaste face aux quelques observations désobligeantes entendues: "Nous sommes des humains, non? Nous sommes des êtres humains, a-t-il lancé. Personne n'est parfait, alors oui, c'est OK de ne pas être OK. C'est OK de traverser des hauts et des bas, des montagnes russes émotionnelles. Mais je pense que la chose la plus importante est que nous avons tous besoin de demander de l'aide parfois, lorsque nous traversons ces moments. Pour moi, je peux dire personnellement que c'était quelque chose de très difficile. C'était dur de demander de l'aide. J'avais l'impression, comme l'a dit Simone, que je portais le poids du monde sur mes épaules. C'est une situation difficile."

"Nous avons besoin de quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, a-t-il poursuivi. Quelqu'un qui peut nous laisser être nous-mêmes et écouter. Nous permettre de devenir vulnérables. Quelqu'un qui ne va pas essayer de nous réparer..."

Mais surtout, Michael Phelps espère que l'épisode Biles va être une "expérience révélatrice" pour son pays, et que les Etats-Unis vont désormais sérieusement se pencher sur le sujet. "J'espère que ce sera une opportunité pour nous de nous saisir vraiment de ce dossier de la santé mentale (des sportifs). Car il est tellement plus grand que nous ne pouvons l'imaginer... Quand moi j'ai commencé à m'y intéresser il y a cinq ans, je savais que c'était important, mais tout cela est encore plus grand que je ne le pensais. C'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de travail acharné et de personnes prêtes à aider. Si nous ne prenons pas soin à la fois de la santé physique et mentale, comment pouvons-nous nous attendre à être à 100% ?"