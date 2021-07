JO 2021 (handball): coup d’arrêt pour les Bleues, battues par l’Espagne

L’équipe de France féminine de handball s’est inclinée face à l’Espagne, ce mardi aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo (28-25). Après un premier succès face à la Hongrie, les Bleues se retrouvent troisièmes de leur groupe. Elles vont devoir se reprendre dès jeudi face à la Suède.

Un petit coup derrière la tête. Après avoir bien lancé leur tournoi en battant de justesse la Hongrie (30-29), les joueuses de l’équipe de France de handball se sont inclinées face à l’Espagne, ce mardi aux Jeux olympiques 2021 (28-25). Pour leur deuxième sortie dans la compétition, les protégées d’Olivier Krumbholz ont manqué d’adresse et de mental au stade national de Yoyogi.

Alisson Pineau et Pauletta Foppa, cinq buts chacune, ont bien tenter d’apporter le danger dans la défense adverse. Mais il y a eu trop d’erreurs et de pertes de balles pour espérer l’emporter face à des Espagnoles déterminées, à l’image de Carmen Dolores Martin Berenguer, auteur de six buts sur ses sept tentatives.

Un manque d’efficacité aux tirs

Avec 72% d’efficacité aux tirs, la Roja s’est d’ailleurs montré nettement plus précise que la France dans les derniers gestes (61%). Au niveau de l’agressivité aussi, les joueuses ibères ont remporté le combat. Les Bleues n’ont pas su profiter de leurs moments en supériorité numérique alors que leurs adversaires ont écopé de cinq suspensions de deux minutes.

Avec ce mauvais résultat, les coéquipières de Grâce Zaadi se retrouvent à la troisième place du groupe B. Elles sont toujours en lice pour une qualification, sachant que quatre équipes sur six obtiendront leur ticket en quarts de finale. Mais il faudra relever la tête dès jeudi face à la Suède (14h30), avant d’affronter samedi la Russie (7h15), puis le Brésil lundi (4h). Avec l’espoir de composter un billet pour les quarts, qui auront lieu le mercredi 4 août.