JO 2021: "Il va falloir qu'on monte d'un cran", en vue de Paris 2024 pour Estanguet

Président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet a livré un premier bilan provisoire d'un point de vue sportif des JO de Tokyo 2021 pour la délégation française. A 3 ans de l'événement à domicile, Estanguet estime qu'il va "falloir monter d'un cran".

Au douzième jour de compétition lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021, la délégation française compte 24 médailles pour 6 titres. Un total provisoire en retrait par rapport à Rio en 2016, où les Bleus avaient décroché finalement 42 médailles. Si les sports collectifs peuvent permettre d'ambitionner de nouveaux titres d'ici dimanche, il sera bien compliqué d'égaler la performance globale réalisée au Brésil.

"L'objectif est d'être compétitif dans l'ensemble des disciplines"

Invité de RMC ce mercredi, Tony Estanguet a livré un premier bilan mitigé de ces Jeux olympiques 2021 d'un point de vue sportif. "Il va falloir qu'on monte d'un cran. Il va falloir tirer toutes les leçons, ça va aller vite. L'olympiade sera très courte avec seulement 3 ans, a averti le président du comité d'organisation de Paris 2024. Pour les athlètes, il va falloir vite récupérer et vite se remettre à l'entraînement. J'ai l'impression que la recette va reposer sur notre capacité collective à amener plus de densité"

Ce dimanche, Tokyo passera le flambeau à Paris pour l'organisation des Jeux olympiques. Une cérémonie aura lieu pour l'occasion dans les jardins du Trocadéro, en présence de Tony Estanguet et de nombreux athlètes français, à partir de midi. "Ce moment est important pour nous, cela fait 100 ans qu'on attend les JO en France", a indiqué Estanguet d'un point de vue symbolique.

Mais après les festivités, il faudra rapidement se plonger sur l'essentiel pour l'ensemble des sportifs et les encandrements, où les athlètes français seront forcément très attendus. "A chaque édition des Jeux olympiques, il y a des surprises. Notre objectif, c'est d'être compétitif dans l'ensemble des disciplines et d'avoir une vraie densité. C'est possible, a encore affirmé Estanguet. Au-delà des 24 médailles, on voit beaucoup de Français dans les finales et qui sont proches. Il faut cultiver cette mentalité de finalistes car plus on en aura, plus on aura des sportifs français sur le podium."