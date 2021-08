Tennis: insultée par de nombreux parieurs, Cornet répond et pointe du doigt le fléau

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Alizé Cornet a montré les insultes qu'elle reçoit après une défaite, comme ça a été le cas ce mardi après un revers lors du premier tour du tournoi de Cluj. La Française n'a pas hésité à répondre à ses détracteurs mais pointe du doigt aussi les problèmes suscités par la pratique des paris sportifs.

Présente à l'Open de Cluj cette semaine, où elle était tête de série numéro 1, Alizé Cornet a connu la défaite au premier tour face à Mayar Sherif, une adversaire moins bien classée (119e mondiale), en deux sets. Un revers qui pourrait être anodin pour la 59e joueuse au classement mondial de la WTA mais qui lui a valu de nombreuses insultes. Comme souvent.

"il paraît que la santé mentale des athlètes est dans l'air du temps"

"Numéro 1 française? Triste... Profite bien de ton chèque et va te faire baiser ça va te faire du bien", a reçu notamment Alizé Cornet dans ses messages privés sur les réseaux sociaux. Et cette fois, l'athlète française de 31 ans a décidé de ne pas laisser passer et de répondre directement à ses détracteurs."Quelle classe. Je pense que ça te ferait du bien aussi", réagit Cornet à ce message offensant.

En cause: de nombreux joueurs de paris sportifs ont perdu de l'argent avec cette défaite de Cornet. Et n'ont pas hésité à exprimer leur frustration en envoyant directement un message à la joueuse, pour l'insulter. "Je l'ai joué à la Julien Doré ce soir... et encore il m'en reste une bonne cinquantaine en stock, a expliqué Alizé Cornet sur ses réactions. Il paraît que la santé mentale des athlètes est dans l'air du temps... On comprend mieux pourquoi! Vive les parieurs sportifs."

"Grosse pute! J'espère que tu vas crever. Si tu ne te retires pas du tennis on va te violer", insulte manifestement une femme. "C'est toi qui va me violer? Sur la photo t'as l'air plutôt pas mal", réagit non sans humour Cornet, sur un sujet qui est néanmoins problématique. Présente lors du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo, Alizé Cornet avait connu aussi la défaite lors du premier tour, quelques semaines après avoir été testée positive au coronavirus.