JO 2021 (J2): le tableau des médailles dominé par la Chine, avec une percée de la France

Après la deuxième journée des Jeux olympiques 2021, la Chine mène largement au classement des médailles. Grâce à ces deux nouvelles breloques ce dimanche, la France est septième.

À l’issue de la deuxième journée de ces Jeux olympiques 2021, la Chine est toujours au sommet du classement des médailles, avec six en or, une en argent et quatre en bronze. Après ses jolis débuts la veille, elle a engrangé trois nouveaux titres, avec notamment un doublé en lutte. La France occupe elle désormais la septième place.

Pour l’heure, le dauphin de la Chine est toujours le Japon: le pays-hôte a fait très fort ce dimanche, en décrochant pas moins de quatre médailles d’or. En judo, les Nippons ont réalisé un superbe doublé familial avec l’or pour Uta Abe, en -52kg, et pour son frère Hifumi Abe, en -66kg. À noter aussi, le tout premier sacre olympique de l’histoire pour un skateur, avec Yuto Horigome.

Les États-Unis ouvrent leur compteur

Les États-Unis, qui avaient fini très largement en tête du classement des médailles à Rio (avec 121 breloques), ont entamé leur remontée, après une étonnante journée blanche vendredi. En quelques heures, les Américains ont récolté dix médailles (quatre en or), dont six en natation.

Quant à la France, elle a gagné des places avec ses deux médailles : l’argent de la judokate Amandine Buchard (-52kg) et l’or surprise pour l’épéiste Romain Cannone. À la 7e place, ex aequo avec l’Australia avec une médaille de chaque métal, les Bleus sont aussi devancés par l’Italie, la Corée du Sud et le Comité Olympique Russe.

Jeux olympiques: le tableau des médailles après la deuxième journée

1- Chine : 11 médailles (6 en or, 1 en argent, 4 en bronze)

2- Japon : 6 médailles (5 en or, 1 en argent)

3- Etats-Unis : 10 médailles (4 en or, 2 en argent, 4 en bronze)

4- Corée du Sud : 5 médailles (2 en or, 3 en bronze)

5- ROC (comité olympique russe) : 7 médailles (1 en or, 4 en argent, 2 en bronze)

6 - Italie : 5 médailles (1 en or, 1 en argent, 3 en bronze)

7- Australie : 3 médailles (1 en or, 1 en argent, 1 en bronze)

- France : 3 médailles (1 en or, 1 en argent, 1 en bronze)

9- Hongrie : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)

- Tunisie : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)

11- Autriche : 1 médaille (1 en or)

- Equateur : 1 médaille (or)

- Iran : 1 médaille (or)

- Kosovo : 1 médaille (or)

- Thaïlande : 1 médaille (or)

- Ouzbékistan : 1 médaille (or)

17- Canada : 2 médailles (2 en argent)

- Pays-Bas : 2 médailles (2 en argent)

19- Brésil : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)

- Grande-Bretagne : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)

- Indonésie : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)

- Serbie : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)

-Taiwan : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)

24- Belgique : 1 médaille (argent)

- Bulgarie : 1 médaille (argent)

- Colombie : 1 médaille (argent)

- Espagne : 1 médaille (argent)

- Géorgie : 1 médaille (argent)

- Inde : 1 médaille (argent)

- Roumanie : 1 médaille (argent)

31- Allemagne : 2 médailles (2 en bronze)

- Kazakhstan : 2 médailles (2 en bronze)

- Turquie : 2 médailles (2 en bronze)

- Ukraine : 2 médailles (2 en bronze)

35- Estonie : 1 médaille (bronze)

- Israël : 1 médaille (bronze)

- Mexique : 1 médaille (bronze)

- Mongolie : 1 médaille (bronze)

- Slovénie : 1 médaille (bronze)

- Suisse : 1 médaille (bronze)