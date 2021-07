Jeux olympiques: le tableau des médailles, avec la Chine devant l'Italie et le Japon

La première journée des JO de Tokyo a rendu son verdict pour les podiums. La Chine mène le classement des médailles, devant l'Italie et le Japon.

La Chine a démarré très fort à Tokyo, au Japon, en décrochant la première médaille de ces JO de Tokyo, grâce à Qian Yang. La Chinoise a remporté ce samedi le concours de tir à la carabine 10m, devenant la première championne olympique de cette journée, qui a décerné 11 titres. La Chine est en tête du tableau des médailles avec trois médailles d’or, dont une en haltérophilie, et la quatrième en bronze. L'Italie et le Japon sont 2es, ex aequo, avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Les Italiens ont remporté le titre en taekwondo masculin -58 kg, grâce à Vito Dell’Aquila. En escrime, Luigi Samele a été battu en finale du sabre par le Hongrois Aron Szilagyi, auteur d'un fantastique triplé 2012-2016-2021.

Deux médailles d'or historiques

Les Japonais, eux, se sont surtout distingués en judo. Dans le pays où la discipline est née, Naohisa Takato, déjà trois fois vainqueur des championnats du monde et médaillé de bronze en 2016, a été sacré champion olympique pour la première fois, le premier titre pour son pays ce samedi à Tokyo, dans la catégorie des -60 kg. Il a battu en finale le Taïwanais Yung Wei Yan, 11e au classement mondial et deux fois médaillé d'argent aux championnats d'Asie.

Les médailles de bronze sont revenues au Kazakh Yeldos Smetov et au Français Luka Mkheidze, qui a offert à la France sa première médaille de la quinzaine olympique. Distria Krasniqi, sacrée en -48 kg, toujours en judo, a écrit une page de légende en décrochant la deuxième médaille de l’histoire de son petit pays, le Kosovo. L’Equatorien Richard Carapaz, brillant vainqueur de la course en ligne en cyclisme, a été, lui aussi, l’un des premiers héros de cette journée.

Jeux olympiques: le tableau des médailles après la première journée

1- Chine : 4 médailles (3 en or, 1 en bronze)

2- Italie : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)

- Japon : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)

4- Corée du Sud : 3 médailles (1 en or, 2 en bronze)

5- Equateur : 1 médaille (or)

- Hongrie : 1 médaille (or)

- Iran : 1 médaille (or)

- Kosovo : 1 médaille (or)

- Thaïlande : 1 médaille (or)

10- ROC (comité olympique russe) : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)

- Serbie : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)

12- Belgique : 1 médaille (argent)

- Espagne : 1 médaille (argent)

- Inde : 1 médaille (argent)

- Pays-Bas : 1 médaille (argent)

- Roumanie : 1 médaille (argent)

- Taiwan : 1 médaille (argent)

- Tunisie : 1 médaille (argent)

19- Estonie : 1 médaille (bronze)

- France : 1 médaille (bronze)

- Indonésie : 1 médaille (bronze)

- Israël : 1 médaille (bronze)

- Kazakhstan : 1 médaille (bronze)

- Mexique : 1 médaille (bronze)

- Mongolie : 1 médaille (bronze)

- Slovénie : 1 médaille (bronze)

- Suisse : 1 médaille (bronze)

- Ukraine : 1 médaille (bronze)