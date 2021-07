JO 2021: judo, escrime, basket, foot... les moments clés pour les Bleus ce dimanche

Après une première journée officielle de compétition samedi marquée par une première médaille en judo, de nouveaux moments forts attendent les Français ce dimanche lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Football hommes: France-Afrique du Sd (10h)

L'attente fut longue pour revoir une équipe de France masculine de football aux Jeux olympiques. 25 ans après leur dernière participation, les Bleus n'ont pas vraiment brillé ce jeudi, pour leur entrée en lice dans la compétition face au Mexique (4-1). Emmenée par un André-Pierre Gignac qui affrontait une équipe qu'il connaissait bien pour jouer dans le championnat mexicain, la France a pourtant sombré (4-1).

Ce dimanche, la sélection dirigée par Sylvain Ripoll n'a plus le droit à l'erreur face à l'Afrique du Sud, battue de son côté par le Japon (1-0) en ouverture. Perturbée par des cas de coronavirus les jours précédents la compétition, la sélection sud-africaine se trouve dans la même situation que les Bleus, avec l'obligation de gagner. Le perdant serait sans doute d'ores et déjà éliminé, selon le résultat de l'autre rencontre entre le Japon et le Mexique.

Judo -66kg hommes et -52kg femmes (dès 11h)

Le judo français donnera-t-il une nouvelle médaille à la délégation tricolore? Après Luka Mkheidze ce samedi, en bronze chez les moins de 60kg, de nouvelles chances françaises existent ce dimanche matin.

Amandine Buchard s'est qualifiée ce dimanche matin pour les demi-finales en moins de 52 kg, qui a rapidement dominéau premier tour la Géorgienne Tetiana Levytska-Shukvani sur ippon. Le combat en quart n'a pas duré bien plus longtemps, avec un nouveau ippon sur la Sud-Coréenne Da Sol-Park. Chez les moins de 66 kg, Kilian Le Bouch a dominé le Nigérien Ismael Alhassane, pour rejoindre les huitièmes du finale où il retrouvera le double champion du monde Hifumi Abe.

Escrime fleuret femmes et épée hommes

Ysaora Thibus disputera son huitième de finale du fleuret face à la Larisa Korobeynikova. La Française a connu quelques frayeurs pour se qualifier face à la Hongroise Flora Pasztor mais a réussi (15-13) à prendre le meilleur sur son adversaire.

Du côté des hommes, Romain Cannone et Alexandre Bardenet verront eux les huitièmes de finale de l'épée. Bardenet a renversé la situation face à l'Américain Curtis McDowald. Mené 8-12, le Français a enchaîné 7 touches de rang pour se qualifier. Cannone a pu maîtriser son match face à Ruben Limardo Gascon, champion olympique 2012.

Basket hommes: France-Etats-Unis (14h)

Après une préparation ratée, avec trois défaites dont une dernière surprenante face au Japon, l'équipe de France de basket-ball entre directement dans le vif du sujet dans son tournoi olympique, avec un choc face aux Etats-Unis. Emmenés par ses joueurs NBA dont Rudy Gobert, Nicolas Batum ou Evan Fournier, les Bleus peuvent tout de même avoir des ambitions face au tenant du titre.

Lors de leur dernière opposition dans une affiche internationale, l'équipe de Vincent Collet avait fait chuter les Etats-Unis dès les quarts de finale du Championnat du monde 2019. "On sait qu'ils ont beaucoup de fierté, donc ils vont essayer de marquer les esprits contre nous, a estimé Nicolas Batum pour RMC Sport. Pour nous c'est une super opportunité de voir où on en est en tant qu'équipe, et surtout, on sait que peu importe l'issue du match de demain, même si on a envie de gagner, si on perd, on a deux matchs après pour se qualifier en quarts de finale, c'est notre objectif numéro 1."

Handball femmes: France-Hongrie (14h30)

Vice-championne olympique à Rio, l'équipe de France féminine de handball visera à nouveau a minima une médaille à Tokyo. La sélection menée par Olivier Krumbholz commence son tournoi olympique ce dimanche avec un affrontement face à la Hongrie.

Dans le groupe B, la France retrouvera aussi l'Espagne, la Suède, la Russie et le Brésil. Les Bleues devront terminer dans les quatre premières de leur pour rejoindre les quarts de finale et poursuivre l'aventure olympique. Déjà titrées lors du championnat du monde (2017) et d'Europe (2018), les Bleues ont néanmoins perdu plusieurs joueuses sur blessure ces dernières semaines. "C'est certain que cela ne nous arrange pas et qu'il y a beaucoup de modifications à faire", a reconnu pendant la préparation le sélectionneur Olivier Krumbholz, soucieux surtout du vide laissé par Siraba Dembélé.



"La dernière fois qu'elle n'était pas là, on s'est cassé la figure en termes de résultats et pas par hasard", a-t-il rappelé en référence au ratage des Mondiaux de 2019, quittés dès le premier tour à Kumamoto, déjà au Japon. Sur le papier, la Hongrie semble l'équipe la plus abordable de ce groupe B.