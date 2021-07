JO 2021 (football): sur quelle chaîne et à quelle heure regarder France-Afrique du Sud

Quatre jours après sa défaite face au Mexique (4-1) pour son premier match dans le tournoi des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, l'équipe de France n'a déjà plus le droit au faux-pas ce dimanche face à l'Afrique du Sud. La rencontre sera à suivre à partir de 10 heures, à suivre en intégralité sur France 4 et Eurosport 2.

Battue séchement (4-1) par le Mexique dès son entrée en lice ce jeudi dans le tournoi des Jeux olympiques 2021, l'équipe de France doit montrer un autre visage face à l'Afrique du Sud ce dimanche. La sélection de Sylvain Ripoll ne doit pas perdre pour continuer à ambitionner une qualification pour les quarts de finale.

Victoire impérative

Le match sera à suivre dès ce dimanche matin à 10 heures. France 4 diffusera l'intégralité de la rencontre, ainsi que sur France 2 sur son direct général sur les Jeux. Eurosport 2 diffusera aussi la rencontre en intégralité.

Pour rappel, l'équipe de France doit prendre l'une des deux premières places pour se qualifier. Lors de son premier match, l'Afrique du Sud s'était inclinée (1-0) face au Japon et se trouve donc dans la même situation que les Bleus. André-Pierre Gignac et ses coéquipiers retrouveront également le Japon mercredi prochain (13h30) pour leur dernier match de la phase de groupes. Une défaite face à l'Afrique du Sud condamnerait déjà la France si le Mexique et le Japon se neutralisent.

Buteur sur penalty face au Mexique, André-Pierre Gignac n'avait pas manqué de pointer du doigt les faiblesses de son équipe face au Mexique. "On a manqué de tout, De concentration, d’agressivité dans le bon sens du terme. On a de la chance de ne pas repartir avec 5 ou 6 buts. C’est une vraie grosse contre-performance, avait lancé le buteur des Bleus. Mais il reste deux matchs. Il faut aller chercher cette qualif. On n’a pas le choix. On en a envie. Le premier match est passé. On sait les ingrédients qu’il nous faut pour le prochain match."