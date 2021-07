JO 2021 (judo): la finale rêvée pour la France face au Japon, par équipes

L'équipe de France s'est qualifiée ce samedi pour la finale de l'épreuve mixte par équipes, en dominant facilement les Pays-bas (4-0). La finale, qui aura lieu samedi dans la matinée, opposera les Bleus aux Japonais, qui évoluent à domicile lors de ces JO 2021. Une 8e médaille pour le judo français est d'ores et déjà assurée.

C'est une finale rêvée. L'équipe de France de judo s'est aisément qualifiée pour la finale de l'épreuve mixte par équipes ce samedi, au Nippon Budokan, face aux Pays-Bas (4-0). Teddy Riner et ses partenaires affronteront le Japon à domicile pour la première médaille d'or dans cette nouvelle discipline olympique.

Teddy Riner n'a même pas eu besoin de se présenter sur les tatamis face aux Néerlandais pour que l'équipe de France se qualifie. Guillaume Chaine, Clarisse Agbégnénou, Axel Clerget et Romane Dicko ont assuré l'essentiel pour la qualification.

8 médailles pour le judo français

A noter que la porte-drapeau de la délégation française Clarisse Agbégnénou, championne olympique des moins de 63 kg, a affronté une adversaire issue des moins de 70 kg. Malgré ce différentiel physique, la Française s'est imposée grâce à un waza-ari. "On est très soudés, on voulait vraiment arriver en finale. Maintenant, on veut battre le Japon chez eux, ils ont déjà assez de médailles, a réagi Agbégnénou au micro de France Télévisions. On s'encourage on peut se libérer et dérouler tranquillement. Pour moi, deux médailles d'or, ce serait magnifique. Je pense que les Japonais vont être stressés."

Axel Clerget s'est vengé de son côté pour apporter le 3-0 aux Bleus, en dominant le Néerlandais Noel Van't End, qui l'avait battu en individuel dans la catégorie des moins de 90kg, aussi sur un waza-ari.

Mais pour en arriver là, la France a bataillé lors de son quart de finale face à l'Israël. Menée 3-1, la France a eu besoin de Teddy Riner pour recoller à 3-3. Et le match décisif fut étouffant entre Margaux Pinot et son adversaire. En tout sur ses deux combats lors des quarts, Pinot a passé 16 minutes sur le tatami avant de vaincre sur ippon. Une chose est sûre: l'équipe de France de judo repartira du Japon avec 8 médailles. Ne reste plus qu'à décrocher l'or pour un deuxième titre olympique pour que le bilan