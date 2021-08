JO 2021: le programme de ce lundi avec Aït Saïd, Bigot, les basketteuses et les handballeuses

Le porte-drapeau de la délégation tricolore, Samir Aït Saïd va tenter d'aller chercher une médaille lors de la finale des anneaux, alors que les équipes de France de hand et de basket vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale.

Après un gros week-end (huit médailles), les Français seront encore nombreux en compétition ce lundi, à commencer par Samir Aït Said. Le porte-drapeau de la délégation tricolore visera l'or en finale individuelle aux anneaux (10 heures). Du côté du tir, Jean Quicampoix et Clément Bessaguet terminent leur qualification cette nuit, avant la finale du tir rapide au 25m à 7h30. En tennis de table, l'équipe de France féminine (Prithika Pavade, Jianan Yuan, Stéphanie Loeuillette) affronte Singapour en huitième de finale, alors les hommes seront opposés à la Chine en quarts.

Dernière chance en sports co

En difficulté avant leurs derniers matchs, les équipes de France féminine de hand et de basket jouent leur dernière carte pour entrevoir les quarts de finale. Les handballeuses jouent le Brésil à 4 heures, alors que les basketteuses ont rendez-vous avec les Etats-Unis à 6h40. Tout autre résultat qu'une victoire serait synonyme d'élimination.

Trois Français seront sur la piste du stade olympique. Quentin Bigot débute les qualifications au marteau et tentera de se qualifier pour la finale, tout comme Alexandra Tavernier. Au 200m, Gemima Joseph sera au départ de la 3e série à 3h46. Dans l'après-midi, Alexis Phelut tentera de créer la surprise lors de la finale du 3000m steeple.

ATHLE

2h : Qualification du marteau homme (Quentin Bigot)

2h35 : Qualification du 1500m dame

3h20 : Finale de la longueur homme

3h30 : Qualification du 200m dame (Gemima Joseph dans la 3e série à 3h46)

3h30 : Qualification du marteau homme

4h50 : Finale du 100m haies dame

12h20 : Qualification de la perche dame

12h25 : Demi-finale du 200m dame

13h : Finale du disque dame

13h05 : Demi-finale du 400m homme

13h35 : Demi-finale du 400m haies dame

14h15 : Finale du 3000m steeple homme (Alexis Phelut)

14h40 : Finale du 5000m dame

BADMINTON

6h : Finale pour le bronze double dame

6h : Finale double dame

13h : Finale pour le bronze simple homme

13h : Finale simple homme

BASKET

3h : Phase de poule dames (Nigeria-Japon)

6h40 : Phase de poule dames (France-USA)

10h20 : Phase de poule dames (Chine-Belgique)

14h : Phase de poule dames (Australie-Porto Rico)

CANOE

2h30 : Séries du K1 200m dames (Lea Jamelot dans la 2e série à 2h37, Vanina Paoletti dans la 4e série à 2h51)

3h05 : Séries du C2 1000m hommes

3h21 : Séries du K1 1000m hommes (Etienne Hubert dans la 2e série à 3h29)

4h : Séries du K2 500m dames (Sarah Guyot et Manon Hostens dans la 2e série à 4h15)

5h : Quarts de finale du K1 200m dames

5h21 : Quarts de finale du C2 1000m hommes

5h37 : Quarts de finale du K1 1000m hommes

6h08 : Quarts de finale du K2 500 m dames

CYCLISME PISTE

8h54 : Qualification poursuite par équipe dames (Victoire Berteau, Marion Borras, Valentine Fortin et Marie Le Net)

9h50 : Qualification sprint par équipe dames

10h02 : Qualification poursuite par équipe hommes

11h : Finale sprint par équipe dames

11h06 : Finale pour le bronze sprint par équipe dames

EQUITATION

10h : Saut du concours complet par équipe (Karim Laghouag, Thibaut Vallette, Christopher Six)

13h45 : Saut du concours complet individuel (Karim Laghouag, Thibaut Vallette, Christopher Six)

FOOT

10h : Demi finale dames

13h : Demi finale dames

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

10h : Finale individuelle anneaux hommes (Samir Ait Said)

10h45 : Finale individuelle sol dames

11h30 : Finale saut hommes

HALTEROPHILIE

6h50 : Groupe B dames -87kg et +87kg

12h50 : Groupe A dames -87kg et +87kg (Gaëlle Nayo Ketchanke)

HAND

2h : Phase de groupe dames (Corée du Sud-Angola)

4h : Phase de groupe dames (France-Brésil)

7h15 : Phase de groupe dames (Espagne-Russie)

9h15 : Phase de groupe dames (Hongrie-Suède)

12h30 : Phase de groupe dames (Pays Bas-Monténégro)

14h30 : Phase de groupe dames (Norvège-Japon)

LUTTE

4h : Repêchage greco-romaine hommes -60kg

4h : Repêchage libre dames -76kg

4h : Repêchage greco-romaine -130kg hommes

4h30 : 1/8e de finale greco-romaine hommes -77kg

4h30 : 1/8e de finale libre dames -68kg (Koumba Larroque en 5e combat)

4h30 : 1/8e de finale greco-romaine hommes -97kg

5h50 : 1/4 de finale greco-romaine hommes -77kg

5h50 : 1/4 de finale libre dames -68kg

5h50 : 1/4 de finale greco-romaine hommes -97kg

11h15 : Demi-finales greco-romaine hommes -77kg

11h35 : Demi-finales greco-romaine hommes -97kg

11h55 : Demi-finales libre dames -68kg

12h30 : Finale pour le bronze greco-romaine hommes -60kg

12h55 : Finale greco-romaine hommes -60kg

13h05 : Finale pour le bronze greco-romaine hommes -130kg

13h30 : Finale greco-romaine hommes -130kg

13h55 : Finale pour le bronze libre dames -76kg

13h20 : Finale libre dames -76kg

NATATION PLONGEON

8h : Qualification 3m hommes (Alexis Jandard)

NATATION SYNCHRO

12h30 : Tour préliminaire duo (Charlotte et Laura Tremble)

TENNIS DE TABLE

3h : 1/8e de finale par équipes hommes

3h : 1/8e de finale par équipes dames (Prithika Pavade, Jianan Yuan, Stéphanie Loeuillette)

7h30 : 1/8e de finale par équipes hommes

7h30 : 1/8e de finale par équipes dames

12h30 : 1/8e de finale par équipes hommes

12h30 : 1/8e de finale par équipes dames

TIR

1h30 : Epreuve tir rapide 25m pistolet hommes (Jean Quicampoix et Clément Bessaguet)

4h30 : Qualification 50m rifle à air 3 positions dames

7h30 : Finale tir rapide 25m pistolet hommes (Jean Quicampoix et Clément Bessaguet)

9h50 : Finale 50m rifle à air 3 positions hommes

VOILE

5h : Course 9 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

6h15 : Course 10 470 dames

7h30 : Course 9 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

7h30 : Medal Race 49er FX dames (Albane Dubois et Lili Sebesi)

8h30 : Medal Race 49er hommes (Emile Amoros et Lucas Rual)

8h45 : Course 10 470 hommes

VOLLEY

2h : Phase de poule dames

4h05 : Phase de poule dames

7h20 : Phase de poule dames

9h25 : Phase de poule dames

12h40 : Phase de poule dames

14h45 : Phase de poule dames

BEACH VOLLEY

2h : 1/8e de finale hommes

2h : 1/8e de finale dames

6h : 1/8e de finale hommes

6h : 1/8e de finale dames

10h : 1/8e de finale hommes

10h : 1/8e de finale dames

14h : 1/8e de finale hommes

14h : 1/8e de finale dames