JO 2021: la cérémonie d'ouverture aura lieu devant 950 personnes

Prévue vendredi à 13 heures (heure française), la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2021de Tokyo se déroulera à huis clos dans le stade olympique national. Si aucun spectateur ne sera présent, le comité d'organisation de Tokyo 2020 a annoncé jeudi que 950 personnes assisteront à cette cérémonie.

Ils seront 950 privilégiés à pouvoir assister au spectacle. Vendredi, à partir de 13 heures (heure française), la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2021 de Tokyo se déroulera dans un stade olympique national vide, malgré ses 68 000 places assises.

Mais si les spectateurs seront absents en raison des restrictions imposées par le Japon pour limiter la propagation du Covid-19, un contingent de 950 personnes, composé d'officiels, d'artistes, d'athlètes et de journalistes, sera donc bel et bien présent, comme l'a annoncé le comité d'organisation des JO de Tokyo ce jeudi.

Macron sera présent

Une quinzaine de dirigeants mondiaux est attendue ce vendredi, comme le président de la République Emmanuel Macron, qui a déjà annoncé qu'il se rendrait à Tokyo vendredi.

En plus de ces 950 personnes se trouveront dans le stade les artistes et les athlètes qui participeront aux Jeux. Les délégations seront bien présentes en plus des porte-drapeaux, en fonction des décisions de chaque pays.

Mercredi, Olivier Krumbholz, le sélectionneur de l'équipe de France de handball féminin, a ainsi expliqué ne pas "se sentir la force d'interdire à des joueuses d'y aller (à la cérémonie d'ouverture, ndlr)." Pour les sportifs, l'occasion est belle de faire partie des privilégiés autorisés à assister à cette cérémonie qui durera trois heures et demi.