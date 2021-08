JO 2021: la France recule au tableau des médailles, le Top 10 en danger

Si Steven Da Costa est assuré de gagner une médaille en karaté, l’équipe de France n’a pas remporté la moindre breloque en début de matinée aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Les Bleus perdent deux places et sont désormais 10es au classement par pays.

Les Bleus éjectés du Top 10 ? La menace est réelle. L’équipe de France piétine en cette fin de Jeux olympiques 2021. Ce jeudi matin, à trois jours de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo, les Bleus avaient déjà perdu deux places au classement des médailles par nations. Alors que les Tricolores avaient terminé la journée de mercredi au 8eme rang avec 25 breloques (6 en or, 10 en argent et 9 en bronze), à 9h30, ils ne pointaient qu’à la 10eme place à 10h. La Nouvelle-Zélande qui a remporté une médaille d’or en kayak et l’Italie sont passés devant. Sous la menace des Pays-Bas et de la Corée du Sud, l’équipe de France espère terminer cette journée mieux qu’elle n’avait commencé.

Pas d'or depuis lundi

Elle est déjà assurée d’obtenir une 26eme médaille en karaté avec Steven Da Costa, qualifié pour les demi-finale des -67kg. Kevin Mayer garde ses chances aussi en décathlon même si le titre olympique est promis au Canadien Damian Warner (les prochaines épreuves, le javelot puis 1500m auront lieu à partir de 12h15). Les Bleus qui n’ont pas remporté de médaille d’or depuis Jean Quiquampoix au tir lundi, rêvent aussi d’une moisson de médailles en sports co, grâce au volley, au hand et au basket. Mais l’or étant le métal de référence pour le tableau des médailles, il faudra frapper très fort et décrocher le titre olympique pour espérer grimper au classement. Et les matchs pour les médailles n'auront lieu que ce week-end. L’objectif initial de terminer ces Jeux à la 7eme place a vraiment du plomb dans l’aile.