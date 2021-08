JO 2021: Mayer garde espoir, l’athlé français à la peine… les infos de la nuit olympique

Diminué par une blessure au dos, Kévin Mayer semble avoir fait une croix sur l’or olympique en décathlon dans la nuit de jeudi au cours de laquelle aucune médaille n’a été récolté en eau libre, au triple saut, ni au 110m haies.

Décathlon: Mayer perd encore du terrain sur l’or

Sauf immense miracle, Kévin Mayer ne sera pas champion olympique du décathlon aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Le Français, qui s’est résolu à subir des infiltrations pour soigner son dos douloureux, est toujours 4e du classement général après les deux nouvelles épreuves du jour.

Il a d’abord signé un 110m haies (13’’90) assez loin de son meilleur temps. Idem pour le lancer de disque (48,08m, ce jeudi, contre 52,38m en 2018). Si le titre olympique semble promis au Canadien Damian Warner, Mayer peut viser une autre médaille puisqu’il ne compte que 108 points de retard sur la troisième place détenue Pierce Lepage et 202 sur l’Australien Ashley Moloney, deuxième. Il reste encore trois épreuves: le saut à la perche, le lancer de javelot et le 1.500 mètres.

Pas de médailles pour le 110m haies

Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga ont échoué à s’inviter sur le podium du 110m haies. Après une saison très compliquée et cinq ans après sa finale à Rio 2016, Martinot-Lagarde s’est mêlé à la lutte pour le podium avant de céder derrière le Jamaïcain Hansle Parchment, champion olympique, l’Américain Grant Holloway et l’autre Jamaïcain Ronald Levy (3e). Il termine cinquième en 13’’16 et très ému de ne pas avoir réussi à décrocher une médaille. Aurel Manga, qui a manqué son départ, termine dernier (13’’38).

Raffin frustré et dernier du triple saut

Un autre Français était engagé dans une finale en athlétisme cette nuit: Melvin Raffin au triple saut. Mais le Français n’a validé aucun de ses trois essais en mordant la planche d’appel. Terriblement frustrant pour le jeune athlète dernier de la finale remportée par le Portugais Pedro Pichardo (17,98m) devant le Chinois Yaming Zhu (17,57m) et le Burkinabé Fabrice Zango (17,47m).

4x100m: les Françaises en finale, les hommes éliminés

Le relais 4x100m féminin s’est qualifié pour la finale. Les Françaises Carolle Zahi, Orlann Ombissa-Dzangue, Gemina Joseph et Cynthia Leduc ont terminé quatrièmes de leur série avant d’être repêchées au temps (42’’68). Elles ont rendez-vous samedi à 15h30. C’est en revanche terminé pour les relayeurs Mouhamadou Fall, Jimmy Vicaut, Meba et Ryan Zeze, qui ont terminé quatrièmes de leur série sans parvenir à être repêchés au temps.

Olivier encaisse mal sa 6e place en eau vive

Médaillé de bronze à Rio en 2016, Marc-Antoine Olivier visait l’or à Tokyo sur 10 kilomètres en eau libre. Le Français a finalement terminé sixième de la course, loin du vainqueur, l’Allemand Florian Wellbrock, qu’il a pourtant réussi à accrocher après son départ canon. Il a finalement lâché dans l’avant-dernier tour. "C’est très dur à encaisser, a-t-il confié à l’issue de la course. Je ne comprends pas. J’ai bossé comme un dingue pendant cinq ans, pour moi j’ai largement un meilleur niveau qu’à Rio mais le niveau a considérablement augmenté. Je pensais au moins avoir ma place sur le podium, peut être aller chercher l’or et je fini sixième… C’est dur à encaisser, c’est vraiment dur. Je pense avoir tout fait depuis cinq ans, j’ai bossé comme un fou. Je ne comprends pas du tout c’est vraiment dur à encaisser." L’autre Français engagé, David Aubry, a abandonné à un tour et demi de la fin. Il a dû être pris en charge par le service médical sur le site d’Odaiba mais n’a pas été transporté à l’hôpital.

Karaté: Da Costa placé pour une demi-finale

Belle chance de médaille française, Steven Da Costa a débuté par une victoire nette pour son premier combat de karaté dans la catégorie des -67kg en dominant Hamoon Derafshipour (4-0). Il s’est ensuite incliné contre le Jordanien Abdel Almasatfa (7-4). Il doit terminer à l’une des deux premières places de son groupe de cinq adversaires pour accéder en demi-finales. Il est actuellement deuxième mais tout reste à faire.

Kayak: Pas de finale pour Hostens et Beaumont

Manon Hostens a échoué à sa qualifier en finale du kayak monoplace 500m. La Française a terminé sixième de sa demi-finale. Ça ne passe pas non plus pour Maxime Beaumont, également sixième de la demi-finale en kayak monoplace sur 200m.

Kalonji rate la finale en plongeon

La Française Alaïs Kalonji a terminé 16e (sur 18) des demi-finales en plongeon à 10m avec un score total de 269 points. Elle échoue donc à prendre l’un des douze tickets pour la finale.

Pas de médaille pour Mathéron en Skate Park

Après avoir réussi à se qualifier pour la finale en skate park, le Français Vincent Mathéron n’a pas réussi à conclure un seul de ses trois passages. Il termine septième avec une note de 42.33, loin du premier champion olympique de la discipline: l’Australien Keegan Palmer (95.83).