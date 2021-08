JO 2021: la France reste 7e au tableau des médailles

Grâce à l'or de Jean Quiquampoix au tir et au bronze de l'équitation au concours complet par équipes, la France reste 7e nation au tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo ce lundi soir, après 10 jours de compétition.

Le clan tricolore tient son rang. Déjà septième au tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo dimanche soir, la France se trouve à la même position ce lundi au terme de la 10e journée de compétition. Et elle le doit en bonne partie à Jean Quiquampoix.

Si les Bleus de l'équitation ont décroché une belle médaille de bronze au concours complet par équipes, la 23e au Japon, c'est surtout l'or du tireur marseillais (25m au pistolet, tir rapide) qui permet à la France de rester dans le Top 7, puisque l'Allemagne et la Corée du sud comptent également six titres olympiques - mais moins de médailles d'argent.

La Chine tout en haut

En regardant le détail du classement général, on constate d'ailleurs que la France ne fera probablement pas mieux que septième à la fin des Jeux, vu l'écart considérable de cinq médailles d'or avec la Grande-Bretagne, sixième. Elle pourrait en revanche se faire sortir du Top 10 assez rapidement, en cas de contre-performances, ou au contraire de gros coups de l'Allemagne, de la Corée, mais aussi des Pays-Bas ou de l'Italie.

Tout en haut, la Chine fait toujours la course en tête avec 62 médailles dont 29 en or, devant les Etats-Unis (64 médailles, 22 en or) et le Japon (33 médailles, 17 en or).