JO 2021 (tir): l’émotion de Quiquampoix après sa superbe médaille d’or

Jean Quiquampoix a décroché lundi le titre olympique du tir au pistolet de vitesse à 25m aux Jeux 2021 de Tokyo. Au micro de RMC, le Français de 25 ans a savouré cette belle médaille d’or décrochée au terme d’une compétition maîtrisée de main de maître.

En argent à Rio et présenté comme l’un des grands favoris aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, Jean Quiquampoix a parfaitement assumé son statut ce lundi. A seulement 25 ans, le Français a décroché la médaille d’or du tir au pistolet de vitesse à 25m. L’aboutissement d’un beau parcours pour le tireur tricolore qui a brillé tout au long de la compétition au Japon.

"J’étais arrivé avec le statut de favori. Cette médaille d’or cela fait cinq ans que je travaille jour après jour, des heures et des heures pour cette médaille. C’est une consécration, a exulté Jean Quiquampoix lors de son passage à l’antenne de RMC. Il y a beaucoup de satisfaction pour le travail accompli donc je suis très très heureux aujourd’hui."

>> Les JO 2021 de Tokyo sont à suivre en direct sur RMC Sport

Une joie teintée de "soulagement"

Grand favori de cette finale, Jean Quiquampoix a dominé ses rivaux de la tête et des épaules. Sacré avant même le passage du dernier tireur cubain, finalement médaillé d’argent, le Français a d’abord contenu sa joie avant de la vivre pleinement.

"C’est énormément de joie, de fierté, de satisfaction et de soulagement, a encore indiqué le nouveau champion olympique. On respecte ses adversaires donc voilà je l’ai laissé tirer tranquillement. Intérieurement j’étais extrêmement heureux et content de cette médaille."

Et Jean Quiquampoix espère désormais surfer sur cette belle victoire et ce fabuleux titre olympique décroché à Tokyo pour transmettre cette passion du tir au plus grand nombre.

"C’est toujours un plaisir de partager mon sport et de promouvoir ma discipline, a poursuivi le nouveau médaillé d'or tricolore. Si je peux apporter du plaisir aux gens qui regardent et continuer à faire vibrer les gens et gagner pour mettre mon sport en avant, j’en suis très content et très fier."