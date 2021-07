JO 2021: le classement des médailles après la riche journée de la France

Avec six médailles (une en or, quatre en argent, une en bronze), la France a vécu une superbe journée aux Jeux olympiques de Tokyo ce samedi. Et occupe désormais la 8e place au classement des médailles, avec 19 au total.

Une journée mémorable pour l’équipe de France olympique. Comme à Rio en 2016 (12 août), les athlètes tricolores sont montés sur six podiums ce samedi aux JO de Tokyo. Avec une médaille d’or, le sacre suprême en judo par équipes face aux Japonais au Budokan, quatre en argent (sabre féminin par équipes, planche à voile hommes et femmes, rugby à 7) et une en bronze (triathlon par équipes).

Au classement des médailles, la France gagne une petite place, passant au 8e rang, devant les Pays-Bas. La Chine est toujours en tête avec 46 médailles, dont 21 en or. Le Japon (30 médailles, 17 en or) devance encore légèrement les Etats-Unis (46 médailles, 16 en or).