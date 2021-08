JO: l’argent pour Manaudou, l'or pour les fleurettistes… ce qu’il faut retenir de la 9e journée

Encore une belle journée pour la délégation française aux JO de Tokyo avec le sacre sur le fleuret par équipes et la magnifique médaille d'argent de Manaudou sur 50m nage libre. Déception en revanche pour Vicaut, Bosse ou encore Aliev en boxe.

LES MÉDAILLES DU JOUR

Manaudou sauve la natation française

L’équipe de France de natation ne repartira pas bredouille de Tokyo. À l’issue de la dernière journée de natation, Florent Manaudou a réussi son come-back son 50m nage libre en empochant une très belle médaille d’argent, cinq ans après sa deuxième place à Rio et une première retraite sportive. Le nageur français a signé un chrono en 21''55, juste devant le Brésilien Bruno Fratus (21"57) mais loin derrière l’intouchable Américain Caeleb Dressel (21"07). Un quatrième podium olympique qui pourrait même lui ouvrir la voie vers Paris 2024.

Escrime: la France termine en beauté

En début d'après-midi, les escrimeurs français ont bouclé leur Jeux olympiques avec une cinquième médaille et le deuxième titre chez les hommes, avec le fleuret par équipe. Après avoir disposé de l’Egypte (45-34) puis du Japon avec difficulté (45-42), Erwann Le Pechoux, Julien Mertine, Enzo Lefort et Maxime Pauty n'ont pas tremblé en finale. Face à la Russie, l'équipe de France s'est imposée très largement (45-28) pour offrir la 21e médaille à la France.

LES BONS POINTS

Volley: les Bleus évitent le pire

Très mal engagés après leurs défaites face aux Etats-Unis et l’Argentine, l’équipe de France s’est une nouvelle fois inclinée cette nuit, face au Brésil (2-3), mais terminera 3e ou 4e de son groupe à coup sûr et rejoint donc les quarts de finale pour la première fois de son histoire. En revanche, ce sera face à un très gros morceau, la Pologne, dans une rencontre où les Bleus ne partiront pas favoris, ce mardi.

Athlétisme: Tavernier en finale

Médaillée de bronze des Mondiaux 2015, Alexandra Tavernier s’est qualifiée pour la finale du lancer du marteau grâce à un jet à 74,51m à son deuxième essai, soit un centimètre au-dessus de la marque directement qualificative. La finale aura lieu ce mardi à partir de 13h35, avec une grandissime favorite, la Polonaise recordwoman du monde Anita Wlodarczyk.

Tir: les Français brillent, double chance de médaille

C’est une double chance de médaille française qui est en vue sur le tir à 25m. Clément Bessaguet et Jean Quinquampoix ont terminé premier et deuxième des qualifications ce dimanche et viseront le podium dès lundi, à partir de 7h30.

LES MAUVAIS POINTS

Athlétisme: Vicaut n’avait pas les armes

Pas en jambes cette saison, Jimmy Vicaut a échoué à se qualifier pour la finale du 100m après son 10"11 en demi-finales, très loin des meilleurs temps. Il a même perdu son record d'Europe dans la foulée, dépossédé par l'Italien Jacobs en 9"84 en demie puis 9"80 en finale. À noter également l’élimination de Yanis David à la longueur, qui n’a sauté qu’à 6m27 en qualifications, loin de son record à 6m84.

Boxe: le cauchemar d'Aliev avec son élimination "injuste"

Aux portes de la médaille, Mourad Aliev a perdu son combat en quarts de finale face au Britannique Frazer Clarke dans les plus de 91 kg, sur une décision très litigieuse. Le Français, jugé coupable de coups de tête sur son adversaire, est resté un long moment sur le ring, refusant de quitter les lieux pour marquer son incompréhension, à tel point que le CNOSF va déposer un recours. Après la razzia de Rio (6 médailles), l'équipe de France de boxe repartira les mains vides de Tokyo.

Handball: les Bleus perdent un premier match et deux joueurs

Battus par la Norvège dans une rencontre sans enjeu (32-29), les Bleus du handball terminent quand même à la première place de leur groupe. Mais ils ont surtout perdu N’Guessan et Descat sur blessure. De quoi inquiéter avant leur quart de finale, prévu ce mardi face au Bahreïn.

BMX: zéro pointé pour le cyclisme français

Sur le BMX freestyle, Anthony Jeanjean visait une médaille mais a chuté et hypothéqué tous ses rêves de podium. Après la déception sur la route, en VTT et lors des précédentes épreuves de BMX, la délégation française de cyclisme va devoir miser sur la piste pour éviter un terrible fiasco.

Gym: de Jesus dos Santos patientera

Mélanie de Jesus dos Santos n’a pas profité du nouveau forfait de Simone Biles aux barres asymétriques pour s’illustrer et décrocher une première médaille olympique, en terminant seulement 6e de la finale. La Française a encore une épreuve à disputer, la poutre, ce mardi.

Athlétisme: Bosse passe à la trappe sur 800m, pas Tual

Le champion du monde 2017 Pierre-Ambroise Bosse ne goûtera pas à son premier podium olympique après une course manquée en demi-finale, achevée en 6e place avec un chrono très décevant de 1’48''62. Son compatriote Gabriel Tual, à la faveur d’un record personnel (1’44''28), sera bien présent en finale ce mercredi (14h05). En revanche, pas d’exploit pour Rouguy Diallo, seulement 9e du triple saut (14m38). Sur 400m haies, ni Vaillant (49''02) ni Hapio (49''49) ne sont parvenus à passer en finale.