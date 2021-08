JO 2021: le programme de mardi avec trois défis pour les Bleus en sports collectifs

Les équipes de France masculines de basket, hand et volley disputent leurs quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo ce mardi. L'occasion de se rapprocher des médailles.

Des médailles pour la France ce mardi aux Jeux olympiques de Tokyo? On misera sur Renaud Lavillenie au saut à la perche, bien sûr. Mais le Clermontois est diminué par une blessure à une cheville. Il sera en lice à partir de 12h20 (heure française). L'escalade, avec les Mickaël et Bassa Mawem, apportera peut-être une bonne surprise au clan tricolore. Mais la journée sera surtout consacrée aux sports collectifs, avec trois équipes de France masculines en quarts de finale.

Les Bleus du hand et du basket favoris, pas ceux du volley

Les handballeurs seront les premiers en lice, dans la nuit (2h30), face au Bahreïn. Avec une vraie chance de rejoindre le dernier carré. Tout comme les basketteurs, qui affronteront l'Italie à 10h20. Evan Fournier et ses coéquipiers sont favoris, mais il faudra faire respecter ce statut. Les volleyeurs auront eux un exploit à réaliser face à la Pologne (14h30) pour aller en demi-finales.

Le programme des Jeux olympiques (3 août)

ATHLETISME

2h : Qualification du triple saut hommes (Benjamin Compaore, Jean-Marc Pontvianne, Melvin Raffin)

2h05 : Qualification du 1500m hommes (Alexis Miellet dans la 1ere série, Azeddine Habz dans la 2e série à 2h16, Baptiste Mischler dans la 3e série à 2h27)

2h20 : Qualification du javelot dames

2h45 : Qualification du 400m dames (Amandine Brossier dans la 3e série à 3h09)

3h50 : Finale de la longueur dames

3h50 : Qualification du javelot dames

4h05 : Qualification du 200m hommes

5h20 : Finale du 400m haies hommes

12h10 : Qualification du 110m haies hommes (Wilhem Belocian dans la 1ere série, Aurel Manga dans la 4e série à 19h34, Pascal Martinod Lagarde dans la 5e série à 19h42)

12h15 : Qualification du poids hommes

12h20 : Finale de la perche hommes (Renaud Lavillenie)

13h : Qualification du 5000m hommes (Hugo Hay dans la 1ere série, Jimmy Gressier dans la 2e série à 13h16)

13h35 : Qualification du marteau dames (Alexandra Tavernier)

13h40 : Qualification du poids hommes

13h50 : Demi-finales du 200m hommes

14h25 : Finale du 800m dames

14h50 : Finale du 200m dames

BASKET

3h : Quarts de finale hommes (Slovénie-Allemagne)

6h40 : Quarts de finale hommes (Espagne-USA)

10h20 : Quarts de finale hommes (Italie-France)

14h : Quarts de finale hommes (Australie-Argentine)

BOXE

4h : Quarts de finale des mouches hommes (-52kg)

4h30 : Demi-finales des plumes hommes (-57kg)

4h48 : Quart de finales des légers hommes (-63kg)

5h18 : Demi-finales des lourds hommes (-91kg)

5h35 : Quart de finales des légers dames (-60kg)

6h05 : Finale des plumes dames (-57kg)

10h : Quarts de finale léger dames (-60kg)

10h30 : Quarts de finale des mouches hommes (-52kg)

11h03 : Demi-finales des plumes hommes (-57kg)

11h18 : Quarts de finale des légers hommes (-63kg)

11h50 : Demi-finales des lourds hommes (-91kg)

12h05 : Finale des mi-moyens hommes (-69kg)

CANOE

2h30 : Demi-finales du K1 200m dames

2h44 : Demi-finales du C2 1000m hommes

3h : Demi-finales du K1 1000m hommes (Etienne Hubert dans la 1ere demi-finale)

3h23 : Demi-finales du K2 500m dames (Sarah Guyot et Manon Hostens dans la 1ere demi-finale)

4h37 : Finale du K1 200m dames

4h54 : Finale du C2 1000m hommes

5h21 : Finale du K1 1000m hommes (Etienne Hubert ?)

5h47 : Finale du K2 500m dames (Sarah Guyot et Manon Hostens ?)

CYCLISME PISTE

8h30 : Premier tour poursuite par équipe dames

8h58 : Qualification sprint par équipe hommes (Sébastien Vigier, Rayan Helal, Florian Grengbo)

9h22 : Premier tour poursuite par équipe hommes

9h50 : Premier tour sprint par équipe hommes

10h19 : Finale pour le bronze poursuite par équipe dames

10h26 : Finale poursuite par équipe dames

10h41 : Finale pour le bronze sprint par équipe hommes

10h44 : Finale sprint par équipe hommes

EQUITATION

12h : Qualification du saut individuel (Pénélope Leprevost, Mathieu Billot, Nicolas Delmotte)

ESCALADE

10h : Qualification de la vitesse hommes (Mickaël Mawem et Bassa Mawem)

11h : Qualification bloc hommes

14h10 : Qualification difficulté hommes

FOOT

10h : Demi-finales hommes (Mexique-Brésil)

13h : Demi-finales hommes (Japon-Espagne)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

10h : Finale individuelle barres parallèles hommes

10h45 : Finale individuelle poutre dames

11h30 : Finale barre fixe hommes

HALTEROPHILIE

6h50 : Groupe B -109kg

12h50 : Groupe A -109kg

HAND

2h30 : Quarts de finale hommes (France-Bahrein)

6h15 : Quarts de finale hommes (Suède-Espagne)

10h : Quarts de finale hommes (Danemark-Norvège)

13h45 : Quarts de finale hommes (Allemagne-Egypte)

LUTTE

4h : Repêchage greco-romaine hommes -77kg

4h : Repêchage libre dames -68kg

4h : Repêchage greco-romaine -97kg hommes

4h30 : 1/8e de finale greco-romaine hommes -67kg

4h30 : 1/8e de finale libre dames -62kg

4h30 : 1/8e de finale greco-romaine hommes -87kg

5h50 : 1/4 de finale greco-romaine hommes -67kg

5h50 : 1/4 de finale libre dames -62kg

5h50 : 1/4 de finale greco-romaine hommes -87kg

11h15 : Demi-finales greco-romaine hommes -67kg

11h35 : Demi-finales greco-romaine hommes -87kg

11h55 : Demi-finales libre dames -62kg

12h30 : Finale pour le bronze greco-romaine hommes -77kg

12h55 : Finale greco-romaine hommes -77kg

13h05 : Finale pour le bronze greco-romaine hommes -97kg

13h30 : Finale greco-romaine hommes -97kg

13h55 : Finale pour le bronze libre dames -68kg

14h20 : Finale libre dames -68kg

NATATION PLONGEON

3h : Demi-finales 3m (Alexis Jandard)

8h : Finale 3m (Alexis Jandard ?)

NATATION SYNCHRO

12h30 : Programme technique duo (Charlotte et Laura Tremble)

TENNIS DE TABLE

3h : Quarts de finale par équipes hommes

3h : Quarts de finale par équipes dames

7h30 : Quarts de finale par équipes hommes

7h30 : Quarts de finale par équipes dames

12h30 : Demi-finales par équipes dames

VOILE

5h : Course 9 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

5h10 : Course 9 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

5h30 : Medal Race 49er FX dames (Albane Dubois et Lili Sebesi)

5h30 : Course 10 470 dames

5h30 : Course 10 470 hommes

6h30 : Medal Race 49er hommes (Emile Amoros et Lucas Rual)

7h30 : Medal Race Finn hommes

8h30 : Medal Race Nacra 17 mixte (Quentin Delapierre-Manon Audinet)

VOLLEY

2h : Quarts de finale hommes (Canada-Russie)

6h : Quarts de finale hommes (Japon-Russie)

10h : Quarts de finale hommes (Italie-Argentine)

14h30 : Quarts de finale hommes (France-Pologne)

BEACH VOLLEY

2h : Quarts de finale dames

14h : Quarts de finale dames