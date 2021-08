JO 2021: le programme de mercredi avec Kevin Mayer et des Bleues en quarts

Kevin Mayer lance son défi olympique sur le décathlon, ce mercredi aux JO de Tokyo. Les Bleues du hand et du basket vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale.

C'est l'une des rares chances de médailles pour la France en athlétisme. Au lendemain de la déception pour Renaud Lavillenie, blessé et seulement 8e à la perche, et Alexandra Tavernier, 4e au marteau, c'est Kevin Mayer qui entame sa quête d'une nouvelle médaille aux Jeux olympiques sur le décathlon. Le recordman du monde, vice-champion olympique en 2016 et champion du monde en 2017, débutera sa compétition ce mardi au stade olympique de Tokyo, avec le 100m, la longueur, le poids, la hauteur et le 400m. Les cinq dernières épreuves (110m haies, disque, perche, javelot, 1.500m) sont programmées le lendemain (5 août).

Les Bleues comme les garçons ?

Ce mardi, les deux équipes de France féminines de sports collectifs seront également en lice. Les Bleues du hand et du basket chercheront à se qualifier pour les demi-finales, respectivement face aux Pays-Bas (13h45) et à l'Espagne (14h). Après les qualifications des Bleus du volley, du basket et du hand pour leurs demi-finales, ça ferait un beau carton plein.

Le programme des JO (4 août)

ATHLETISME

2h : 100m du décathlon (Kevin Mayer)

2h05 : Qualification du javelot hommes

2h55 : Longueur du décathlon

3h35 : Qualification du javelot hommes

4h : Demi-finale du 110m haies hommes (Pascal Martinod Lagarde, Aurel Manga)

4h30 : Finale du 400m haies dames

4h40 : Poids du décathlon

11h30 : Hauteur du décathlon

12h : Demi-finales du 1500m dames

12h30 : Demi-finales du 400m dames (Amandine Brossier dans la 3e série à 12h46)

13h : Finale du 3000m steeple dames

13h15 : Finale du marteau hommes (Quentin Bigot)

14h05 : Finale du 800m hommes (Gabriel Tual)

14h30 : 400m du décathlon

14h55 : Finale du 200m hommes

BASKET

3h : Quarts de finale dames (Chine-Serbie)

6h40 : Quarts de finale dames (Australie-Etats-Unis)

10h20 : Quarts de finale dames (Japon-Belgique)

14h : Quarts de finale dames (Espagne-France)

BOXE

7h : Demi-finales des mouches dames (-51kg)

7h30 : Demi-finales des mi-moyens dames (-69kg)

8h03 : Demi-finales des super lourds dames (+91kg)

8h35 : Finale des mi-lourds hommes (-81kg)

CANOE

2h30 : Séries du K1 200m hommes (Maxime Beaumont dans la 3e à 2h51)

3h05 : Séries du C1 200m dames

3h40 : Séries du K1 500m dames (Manon Hostens dans la 3e série à 3h54)

4h22 : Séries du K2 1000m hommes (Guillaume Burger et Etienne Hubert dans la 2e série à 4h30)

5h08 : Quarts de finale du K1 200m hommes (Maxime Beaumont ?)

5h29 : Quarts de finale du C1 200m dames

5h50 : Quarts de finale du K1 500m dames (Manon Hostens ?)

6h18 : Quarts de finale du K2 1000m hommes (Guillaume Burger et Etienne Hubert ?)

CYCLISME PISTE

8h30 : Qualification sprint hommes (Sébastien Vigier, Rayan Helal)

9h10 : Premier tour keirin dames (Mathilde Gros)

9h35 : 1/32 de finale sprint hommes

10h11 : Repêchages keirin dames

10h31 : Repêchages sprint hommes

10h59 : Finale pour le bronze poursuite par équipe hommes

11h06 : Finale poursuite par équipe hommes

11h13 : 1/16 de finale sprint hommes

11h47 : Repêchages 1/16 de finale sprint hommes

EQUITATION

12h : Finale du saut individuel (Nicolas Delmotte)

ESCALADE

10h : Qualification de la vitesse dames (Julia Chanourdie, Anouck Jaubert)

11h : Qualification bloc dames

14h10 : Qualification difficulté dames

GOLF

00h30 : Premier jour dames (Celine Boutier, Perrine Delacour)

HALTEROPHILIE

6h50 : Groupe B -109kg

12h50 : Groupe A -109kg

HAND

2h30 : Quarts de finale dames (Monténégro-Russie)

6h15 : Quarts de finale dames (Norvège-Hongrie)

10h : Quarts de finale dames (Suède-Corée du sud)

13h45 : Quarts de finale dames (France-Pays Bas)

LUTTE

4h : Repêchage greco-romaine hommes -67kg

4h : Repêchage libre dames -62kg

4h : Repêchage greco-romaine -87kg hommes

4h30 : 1/8e de finale libre dames -57kg (Mathilde Rivière en 2e rotation)

4h30 : 1/8e de finale libre dames -57kg

4h30 : 1/8e de finale libre hommes -86kg

5h50 : 1/4 de finale libre hommes -57kg

5h50 : 1/4 de finale libre dames -57kg

5h50 : 1/4 de finale libre hommes -86kg

11h15 : Demi-finales libre hommes -57kg

11h35 : Demi-finales libre hommes -86kg

11h55 : Demi-finales libre dames -57kg

12h30 : Finale pour le bronze greco-romaine hommes -67kg

12h55 : Finale greco-romaine hommes -67kg

13h05 : Finale pour le bronze greco-romaine hommes -87kg

13h30 : Finale greco-romaine hommes -87kg

13h55 : Finale pour le bronze libre dames -62kg

14h20 : Finale libre dames -62kg

NATATION - EAU LIBRE

23h30 : Course 10km dames (Lara Grangeon)

NATATION PLONGEON

8h : Qualification 10m dames (Alais Kalonji)

NATATION SYNCHRO

12h30 : Programme libre duo (Charlotte et Laura Tremble)

SKATE

2h : Qualification park dames (Madeleine Larcheron)

5h30 : Finale park dames

TENNIS DE TABLE

3h : Demi-finales par équipes dames

7h30 : Demi-finales par équipes hommes

12h30 : Demi-finales par équipes hommes

VOILE

7h30 : Medal Race 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

9h30 : Medal Race 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

VOLLEY

2h : Quarts de finale dames (Corée du sud-Turquie)

6h : Quarts de finale dames (République dominicaine-USA)

10h : Quarts de finale dames (Serbie-Italie)

14h30 : Quarts de finale dames (Brésil-Russie)

BEACH VOLLEY

2h : Quarts de finale hommes

14h : Quarts de finale hommes