JO 2021 (basket): le surprenant dunk de Gobert à la fin de France-Italie

Auteur d’un grand match (22 points, 9 rebonds), Rudy Gobert a conclu le quart de finale des Jeux olympiques 2021 entre la France et l’Italie (84-75) par un 360 ce mardi.

"C’était un sacré 360 quand même…" A l’image de ces quelques mots de Vincent Poirier sur Twitter, ça a dû chambrer dans le vestiaire des Bleus après la belle qualification pour les demi-finales des JO de Tokyo. Car Rudy Gobert a choisi de conclure la victoire face à l’Italie (84-75), ce mardi à la Super Arena de Saitama, par un dunk surprenant : un 360, avec une détente minimale, après un rebond et une passe et de Nicolas Batum. Le pivot des Bleus, auteur d’un grand match (22 points, 9 rebonds), et ses coéquipiers ne retiendront évidemment pas que ça de cette confrontation accrochée avec les Italiens.

"On s’est fait un peu peur, a reconnu Evan Fournier (21 points). On était à +14, il aurait fallu qu’on tue le match. C’était vraiment une belle bagarre. Chapeau aux Italiens parce qu’ils se sont battus comme des chiens." Et le nouveau joueur des Knicks "s’en tape" d’être en demi-finales. L’objectif, c’est plus que jamais d’aller jusqu’à la finale. Mais il faudra écarter la Slovénie, invaincue depuis que la star Luka Doncic en fait partie. Le défi sera donc grand jeudi (13h, heure française).

Batum: "On va jouer un monstre maintenant"

"J’ai enfin passé ce putain de quart de finale olympique, souffle Nicolas Batum, étincelant avec 15 points et 14 rebonds). Ce n’était pas évident parce que les Italiens ont très bien joué. On n’est pas venu juste pour un quart. On va jouer un monstre maintenant. On connait tous Luka Doncic, il est monstrueux, mais collectivement ils sont très, très bien. Ils sont champions d’Europe en titre et invaincus avec Luka. Il faut se reposer et avancer."

"On sait pourquoi on est venu, pour une médaille d’or, renchérit Rudy Gobert. On savait que rien n’allait être facile. Maintenant, on a une grosse demi-finale qui nous attend et on est impatient de la jouer. On sait que ça va être un gros challenge. On va récupérer de ce match, se préparer du mieux qu’on peut et essayer d’aller chercher cette finale olympique."