JO 2021: le programme de vendredi, avec les filles du hand et du basket, le pentathlon et le 4x100

La fin des Jeux olympiques de Tokyo approche mais il reste encore quelques belles journées de sport à déguster. Celle de vendredi pourrait permettre au clan français de décrocher ou d'assurer des médailles supplémentaires.

Un Steven Da Costa en or au karaté, un Kevin Mayer en argent au décathlon, des équipes masculines de handball, de basket et de volley toutes qualifiées pour la finale... La journée de jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo, malgré quelques petites déceptions, a globalement souri au sport français. Et celle de vendredi? Espérons-le.

En sports collectifs, les Bleues du hand et du basket tenteront d'imiter les hommes et de décrocher un billet pour la finale des JO. Les premières défieront la Suède (10h), les secondes le Japon (13h).

>>> Les JO 2021 en direct

En athlé, après la performance nocturne de Yohann Diniz sur 50km marche, on surveillera la finale du 5000m hommes avec Jimmy Gressier (14h) et celle du 4x100m avec le relais français (15h50). A noter aussi dans les autres disciplines la finale du Madison dames avec Clara Copponi et Valentine Fortin (10h15), ou celle du combiné en escalade avec Anouck Jaubert (à partir de 10h30).

Pour les chances de médailles, il faudra peut-être se tourner vers le pentathlon. Vice-championne olympique et vice-championne du monde en titre, Elodie Clouvel est venue au Japon pour gonfler son palmarès. Si elle s'est un peu manquée sur l'escrime ce jeudi, il lui reste encore, comme Marie Oteiza, quatre épreuves (à partir de 7h30) pour redresser la barre.

Le programme du vendredi 6 août :

ATHLETISME

9h30 : 20km marche dames

13h25 : Qualification du 4x400m hommes (la France dans la 2e série à 13h37)

13h50 : Finale du javelot dames

14h : Finale du 5000m hommes (Jimmy Gressier)

14h35 : Finale du 400m dames

14h50 : Finale du 1500m dames

15h30 : Finale du 4x100m hommes

15h50 : Finale du 4x100m hommes (France)

BASKET

6h15 : Demi-finale dames (USA-Serbie)

13h : Demi-finale dames (Japon-France)

BOXE

7h : Demi-finale des moyens dames (-75kg)

7h32 : Demi-finale des légers hommes (-63kg)

8h05 : Finale des lourds hommes (-91kg)

CANOE-KAYAK

2h30 : Séries du C2 500m dames

2h44 : Séries du C1 1000m hommes (Adrien Bart dans la 4e à 3h08)

3h15 : Séries du K4 500m dames (Sarah Guyot, Lea Jamelot, Vanina Paoletti, Manon Hostens dans la 1re)

3h30 : Séries du K4 500m hommes

4h07 : Quart de finale du C2 500m dames

4h21 : Quart de finale du C1 1000m hommes (Adrien Bart?)

CYCLISME SUR PISTE

8h30 : Qualification sprint dames (Mathilde Gros)

9h10 : Demi-finales sprint hommes

9h16 : 1/32 de finale sprint dames

9h52 : Demi-finales sprint hommes

9h58 : Repêchages 1/32 de finale sprint dames

10h15 : Finale madison dames (Clara Copponi, Valentine Fortin)

11h : Finale pour le bronze sprint hommes

11h03 : Finale sprint hommes

11h06 : 1/16 de finale sprint dames

11h35 : Finale pour le bronze sprint hommes

11h38 : Finale sprint hommes

11h53 : Repêchages 1/16 de finale sprint dames

EQUITATION

12h : Qualification du saut par équipe (Pénélope Leprevost, Mathieu Billot, Nicolas Delmotte. Remplaçant: Simon Delestre)

ESCALADE

10h30 : Finale de la vitesse dames en combiné (Anouck Jaubert)

11h30 : Finale bloc dames en combiné (Anouck Jaubert)

14h10 : Finale difficulté dames en combiné (Anouck Jaubert)

FOOT

4h : Finale dames (Suède-Canada)

13h : Finale pour le bronze hommes (Mexique-Japon)

GOLF

00h30 : Troisième jour dames (Celine Boutier, Perrine Delacour)

GYM RYTHMIQUE

3h20 : Qualification individuelle

7h50 : Qualification individuelle

GYM TRAMPOLINE

8h20 : Finale individuelle

HAND

10h : Demi-finale dames (France-Suède)

14h : Demi-finale dames (Norvège-Russie)

HOCKEY SUR GAZON

3h30 : Finale pour le bronze dames

12h : Finale dames

KARATE

4h : Qualification kata hommes

6h20 : Qualification kumite -61kg dames (Leila Heurtault dans les 1ere, 6e, 10e et 14e rotation)

10h : Qualification kumite -75kg hommes

12h30 : Finale pour le bonze kata hommes

12h50 : Finale kata hommes

13h05 : Demi-finales kumite -61kg dames (Leila Heurtault ?)

13h22 : Demi-finales kumite -75kg hommes

13h40 : Finale kumite -61kg dames (Leila Heurtault ?)

13h50 : Finale kumite -75kg hommes

LUTTE

4h : Repêchage libre hommes -74kg

4h : Repêchage libre dames -53kg

4h : Repêchage libre -125kg hommes

4h30 : 1/8e de finale libre hommes -65kg

4h30 : 1/8e de finale libre dames -50kg

4h30 : 1/8e de finale libre hommes -97kg

5h50 : 1/4 de finale libre hommes -65kg

5h50 : 1/4 de finale libre dames -50kg

5h50 : 1/4 de finale libre hommes 97kg

11h15 : Demi-finales libre hommes -65kg

11h35 : Demi-finales libre hommes -97kg

11h55 : Demi-finales libre dames -50kg

12h30 : Finale pour le bronze libre hommes -74kg

12h55 : Finale libre hommes -74kg

13h05 : Finale pour le bronze libre hommes -125kg

13h30 : Finale libre hommes 125 kg

13h55 : Finale pour le bronze libre dames -53kg

14h20 : Finale libre dames -53kg

NATATION PLONGEON

8h : Qualification 10m hommes (Matthieu Rosset)

NATATION SYNCHRO

12h30 : Programme technique par équipe

PENTATHLON

7h30 : Natation dames (Marie Oteiza, Elodie Clouvel)

8h45 : Escrime bonus dames

10h15 : Equitation dames (Marie Oteiza, Elodie Clouvel)

12h30 : Course/pistolet dames (Marie Oteiza, Elodie Clouvel)

TENNIS DE TABLE

4h : Finale pour le bronze par équipes hommes

12h30 : Finale par équipes hommes

VOLLEY

6h : Demi-finale dames

14h : Demi-finale dames

BEACH VOLLEY

3h : Finale pour le bronze dames

4h30 : Finale dames