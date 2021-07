JO 2021: les consignes très strictes dans les relations entre athlètes

Avant le coup d’envoi des Jeux olympiques 2021 le 23 juillet à Tokyo, le Comité international olympique a transmis à toutes les délégations les recommandations draconienne afin d’éviter la propagation du coronavirus. Avec ces consignes, les athlètes et le personnel présents au Japon auront une liberté d'action et de mouvement très limitée.

J-5 avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. Reportés d’un an à cause de la crise sanitaire, les Jeux se dérouleront à huis clos. Mais outre l’absence de public, les athlètes devront aussi composer avec des consignes très strictes établies par le Comité international olympique. Le CIO a transmis à tous les acteurs présents pendant les JO et les Jeux paralympiques un Playbook, un guide de 74 pages qui rassemble l’ensemble des règles à respecter afin, notamment, d’éviter la propagation du Covid-19, notamment dans le village olympique.

Deux mètres d'espace avec les athlètes

Si on passera rapidement sur les recommandations habituelles telles que le port du masque, les règles d’hygiène ou les tests de température à l'entrée du village, le CIO ne plaisantera pas avec les consignes sur les gestes barrières. Durant 15 jours, les interactions seront extrêmement limitées. Il est ainsi demandé de "réduire au minimum les contacts à moins d’un mètre (deux pour les athlètes) avec les participants aux Jeux qui sont au Japon depuis plus de 14 jours et avec les résidents du Japon."

Le CIO recommande aussi d’"évitez toute forme de contact inutile notamment les accolades, les tapes dans la main ou les poignées de main." Ambiance. Les discussions dans les ascenseurs sont aussi à éviter, tout comme les repas à moins de "deux mètres les uns des autres."

Des déplacements ultra limités

Ce n’est pas fini. Après la mention "vous ne devez pas", on peut lire (liste non exhaustive) "emprunter les transports publics", "vous promener dans la ville et visiter des sites touristiques, magasins, bars ou restaurants, salle de gym, etc…" Autant dire qu'en dehors des heures de compétition, les athlètes ne devraient pas faire grand-chose : "Vous ne pourrez quitter votre hébergement que pour vous rendre sur un site officiel des Jeux et dans certains lieux limités, tels que définis dans la listes des destinations autorisées et inscrit dans votre plan d’activité, rappelle le CIO. Les destinations autorisées sont celles qui sont essentielles pour les Jeux et qui auront mis en place des mesures afin de lutter contre la Covid-19." Y aura-t-il un peu de souplesse ? Les athlètes seronts-ils sanctionnés s'ils ne respectent pas ces règles ? Difficile à dire. Mais si les organisateurs nippons font respecter à la lettre ces consignes, l’atmosphère de ces Jeux 2021 s'annonce vraiment morose.