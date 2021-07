JO de Tokyo 2021 en direct: des cas de coronavirus détectés dans les délégations

Un membre de l'équipe olympique masculine de basket-ball des États-Unis a été placé en protocole Covid-19, a confirmé la Fédération américaine mercredi, sans divulguer son nom, mais le site The Athletic indique qu'il s'agit de l'arrière All-Star des Washington Wizards, Bradley Beal.



Il n'a pas été précisé si le joueur avait été testé positif au coronavirus ou s'il avait été placé dans le protocole en raison d'une exposition potentielle au coronavirus. Cette nouvelle intervient onze jours avant que les Américains ne jouent leur premier match aux Jeux olympiques de Tokyo, le 25 juillet contre la France.



L'équipe coachée par Gregg Popovich s'entraîne actuellement à Las Vegas et y a disputé un match amical contre l'Argentine mardi. Beal a inscrit 17 points, égalant Kevin Durant en tant que meilleur marqueur du match, une victoire 108-80 pour les États-Unis.



Le joueur de 28 ans a débuté les trois matchs amicaux de préparation des États-Unis à Las Vegas. Les champions olympiques en titre ont subi deux défaites inattendues contre le Nigeria (90-87) et l'Australie (91-83) avant de battre l'Argentine.