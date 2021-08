JO 2021: les handballeurs en demies, pas de médaille en kayak… les infos de la nuit olympique

Pas de médaille cette nuit pour l’équipe de France après la 7e place des Bleues en kayak mais les handballeurs se sont qualifiés pour la demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Le Norvégien Karsten Warholm, lui, a explosé le record du monde du 400m haires.

Les handballeurs en démonstration

L’équipe de France de handball s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo 2021 en surclassant Bahreïn (42-28). Les Bleus, emmenés par un excellent Kenté Mahé (9 buts sur 10 tirs) affronteront l’Allemagne ou l’Egypte dans le dernier carré pour tenter de se qualifier pour une quatrième finale consécutive aux JO.

Le coup de tonnerre Warholm

Le Norvégien Karsten Warholm a décroché le premier titre olympique de sa carrière sur 400m haies en marquant l’histoire! Il a amélioré son propre record du monde de la distance (46’’70) en devenant le premier homme à passer sous la barre des 46 secondes (45’’94). Il y a un mois, il avait déjà battu le précédent record de Kevin Toung, vieux de 29 ans (46’’78). Une marque dépassée, ce mardi, par les deux autres membres du podium: l’Américain Rai Benjamin (2e en 46’’17) et le Brésilien Alison Dos Santos (3e en 46’’72).

Pas de médaille pour le kayak en ligne

Il n’y avait qu’une embarcation française présente dans une finale des épreuves de kayak en ligne. Mais le duo Manon Hostens/Sarah Guyot n’a pas réussi à se mêler à la course pour une médaille en terminant 7e de la finale en kayak biplace (K2) sur 500m. Etienne Hubert, lui, a été éliminé en demi-finale du kayak 1.000m.

Une chance en voile

En voile, l'équipage Lili Sebesi/Albane Dubois a terminé 9e en skiff femmes, 49er FX. Les Bleues sont en revanche bien placées en 470 puisque la paire Camille Lecointre/Aloise Retornaz pointe à la 3e place du classement général en 470 avant la 10e et dernière course, actuellement en cours. Tout se jouera mercredi lors de la medal race.

Athlé: Habz, Raffin, Brossier… les qualifiés français

Aucun Français n’était concerné par les finales de la nuit (longueur femmes et 400m haies hommes) en athlétisme. Mais ils étaient plusieurs concernés par les qualifications dont Azzedine Habz, quatrième de sa série sur 1.500 mètres (3’41’’24) et qualifié pour la finale. Ça passe aussi pour Amandine Brossier, deuxième de sa série sur 400m (51’’65) et qualifiée pour les demi-finales. Déception en revanche au triple saut où Mevin Raffin est le seul à avoir validé son ticket pour la finale (16,83m). Benjamin Compaoré (16,59m) et Jean-Marc Pontvianne (qui n’a réussi aucun essai) restent à quai.