JO 2021 (plongeon): pourquoi Tom Daley fait du tricot dans les tribunes

Tom Daley a fait parler de lui durant les Jeux olympiques 2021 en faisant régulièrement du tricot dans les gradins du Centre aquatique de Tokyo. Le plongeur britannique, vainqueur de l’épreuve synchronisée à 10m et icône LGBT+, a vendu ses créations afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du cerveau.

Il y a ceux qui discutent discrètement, ceux qui ont les yeux rivés sur leur écran de portable et puis il y a Tom Daley. Le plongeur britannique s’est fait remarquer à plusieurs reprises de façon originale durant les Jeux olympiques 2021. Après avoir décroché la médaille d’or dans l’épreuve synchronisée à 10m, aux côtés de Matty Lee, la star de 27 ans a été aperçue à plusieurs reprises en train de tricoter dans les gradins du Centre aquatique de Tokyo. Entre deux coups d’œil aux athlètes engagés en finale.

Des scènes qui ont beaucoup amusé les spectateurs. "Pris la main dans le sac", a répondu Daley avec humour au compte de la BBC, qui a diffusé l’une de ces séquences. Au-delà de sa passion pour le crochet, le natif de Plymouth (au sud-ouest de l’Angleterre) a surtout agi pour la bonne cause. C’est ce qu’il a révélé en lançant l’opération "Made with love by Tom Daley (fait avec amour par Tom Daley)", avec un compte Instagram et un site dédiés.

Il encourage à faire des dons

Le plongeur anglais, révélé à 14 ans lors des JO 2008 de Pékin, a mis en vente ses créations afin d’engranger des fonds pour la lutte contre le cancer du cerveau (via l’association "Brain Tumour Charity"). Une maladie dont son père est décédé il y a dix ans.

Le 22 juillet dernier, Daley a annoncé avoir récolté environ 6.770 euros auprès de 556 personnes, après une campagne de quatorze jours. L’icône LGBT+ encourage désormais les gens à faire des dons directement sur le site de son projet caritatif.