JO 2021: "On a manqué de tout", se fâche Gignac après la défaite des Bleus

L’équipe de France s’est lourdement inclinée face au Mexique (4-1) jeudi pour son entrée en lice dans le tournoi olympique de football jeudi au Tokyo Stadium. Pour son capitaine, André-Pierre Gignac, les Bleuets sont passés à côté de leur sujet et doivent impérativement se ressaisir lors du prochain rendez-vous face à l’Afrique du Sud.

Hors-sujet les Bleus. L’équipe de France a débuté son tournoi olympique de la pire des façons jeudi, au Tokyo Stadium. Fébrile en défense et sans inspiration en attaque, l’équipe de Sylvain Ripoll a été surclassée par le Mexique 4-1. Une lourde défaite pour débuter les Jeux olympiques qui a contrarié son capitaine André-Pierre Gignac, buteur sur penalty face à son pays d’adoption.

"On a manqué de tout, soupire APG. De concentration, d’agressivité dans le bon sens du terme. On a de la chance de ne pas repartir avec 5 ou 6 buts. C’est une vraie grosse contre-performance. Mais il reste deux matchs. Il faut aller chercher cette qualif. On n’a pas le choix. On en a envie. Le premier match est passé. On sait les ingrédients qu’il nous faut pour le prochain match."

>> JO 2021, toutes les infos en direct

"De la colère" pour Bernardoni

Et Gignac de prévenir avant le prochain match face à l’Afrique du Sud dimanche (10h) : "J’espère que tout le monde va se mettre au diapason parce qu’on n’a pas envie de rentrer en France après le troisième match."

Alors que Paul Bernardoni ressent "un peu de frustration et de la colère", Sylvain Ripoll admet qu’il va falloir "digérer la déception de ce match." "Il va falloir élever le niveau individuellement pour qu’on ait un collectif qui soit plus performant pour aller chercher un résultat contre l’Afrique du Sud", avertit le sélectionneur. Après les Sud-africains dimanche (10h), la France affrontera le Japon pour son dernier match de poules.