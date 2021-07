JO 2021 (plongeon): le sacre émouvant de Tom Daley, icône LGBT+

Après deux médailles de bronze en 2012 et 2016, Tom Daley a décroché l’or olympique, ce lundi à Tokyo, en remportant l’épreuve du plongeon synchronisé à 10m aux côtés de Matty Lee. Un triomphe plein d’émotion pour le Britannique de 27 ans, homosexuel et militant de la cause LGBT+.

Il était déjà monté deux fois sur un podium olympique, en décrochant le bronze en 2012 et 2016. Mais Tom Daley est monté de deux marches pour arracher la médaille d’or aux côtés de Matty Lee lors de l’épreuve du plongeon synchronisé à 10m, ce lundi aux Jeux olympiques 2021.

A Londres et Rio, le Britannique de 27 ans s'était chaque fois heurté à l'hégémonie chinoise dans la discipline. Depuis 1988, la Chine a remporté 75% des médailles d'or décernées en plongeon et elle restait sur un impressionnant sept titres sur huit possibles en 2016. Mais cette fois, le duo composé de Chen Aisen et de Cao Yuan, tous deux déjà deux fois médaillés d'or, a raté son quatrième plongeon (sur six). Une erreur qui les a privés d’un nouveau sacre olympique.

Révélé à 14 ans aux Jeux de Pékin

Les Britanniques ont eux tenu jusqu'au bout, s'imposant en finale avec 471,81 points, devant les Chinois (470,58 pts) et les Russes Aleksandr Bondar et Viktor Minibaev. Un triomphe pour Daley, qui est une véritable star du plongeon en Grande-Bretagne, mis sur le devant de la scène médiatique dès son plus jeune âge et ses débuts dans la discipline à 7 ans. Il a participé aux Jeux de Pékin en 2008, alors qu'il n'avait que 14 ans, en prenant la 7e place du plongeon à 10m, avec son visage poupon d'écolier.

Champion du monde l'année suivante, il avait dû se contenter du bronze à Londres, quelques mois après le décès de son père à 40 ans, alors qu'il y avait une énorme pression sur ses épaules. Son palmarès s'est progressivement étoffé (trois titres mondiaux et désormais un titre olympique), s'associant en plongeon synchronisé à Matty Lee à partir de l'automne 2018, après avoir été associé à Daniel Goodfellow pendant trois saisons de 2016 à 2018.

Marié au réalisateur Dustin Lance Black

Tom Daley a révélé en décembre 2013 sa relation avec le réalisateur oscarisé Dustin Lance Black (Oscar du meilleur scenario original en 2009 pour le film "Harvey Milk"). Ils se sont mariés en mai 2017 et ont un fils, Robbie, du prénom du père de Daley. Le plongeur a régulièrement pris la parole sur le sujet, appelant notamment les footballeurs homosexuels à s'exprimer, pour aider les jeunes supporteurs qui peinent à affirmer leur identité.

"Trente-sept pays en compétition criminalisent le fait d'être LGBT+. Je suis si heureux de pouvoir être ouvertement qui je suis sans rien craindre. J'espère qu'un jour tous les athlètes de tous les pays du Commonwealth pourront également concourir librement tels qu'ils sont", avait-il tweeté après sa victoire en plongeon synchronisé à 10 m avec Goodfellow, aux Jeux du Commonwealth en 2018.