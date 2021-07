JO 2021 (natation): l'énorme craquage d’un coach australien après une victoire

L’Australienne Ariarne Titmus a remporté ce lundi le 400m nage libre lors de Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Une médaille d’or qui a provoqué une célébration incroyable et totalement déjantée de son entraîneur Dean Boxall.

Immense favorite du 400m nage libre des JO 2021 de Tokyo, l’Américaine Katie Ledecky a été battue par Ariarne Titmus au terme d’une course exceptionnelle. L’Australienne de 20 ans a décroché son premier titre olympique et fait entrer son coach dans une transe folle.

Présent dans les tribunes à Tokyo, Dean Boxall a totalement explosé au moment de célébrer la victoire de sa jeune protégée. En fusion, l’entraîneur aussie a arraché son masque anti-covid avant de s’agripper à la balustrade dans une joie intense et digne d’un fou furieux.

Boxall en larmes pour le podium

Si une volontaire nipponne a ensuite vainement tenté de le raisonner, le craquage de Dean Boxall a cartonné sur les réseaux sociaux et lui a valu un joli clin d’œil de Ian Thorpe à la télévision locale.

"C’est le genre de gars qui ne cache pas ses émotions", a lancé le quintuple champion olympique dans des propos relayés par le Sydney Morning Herald. Connu pour crier le nom de Katie Ledecky pendant les entraînements d’Ariarne Titmus afin de la motiver, Dean Boxall a exulté comme un dingue après le titre de sa nageuse.

Sa folie passagère a ensuite laissé place à une vive émotion au moment du podium du 400m. Impossible pour lui de contenir ses larmes, au point de transmettre ses sensations à Ariarne Titmus lorsque l’hymne australien a retenti à Tokyo.

"En fait, c'était difficile de me contenir, a reconnu la nageuse après coup. Je pouvais voir Dean de l'autre côté avec les yeux embués. On ne voit pas cela souvent et cela m’a aussi donné envie de fondre en larmes."

Médaillée d’or du 400m nage et détentrice du record national sur la distance, Ariarne Titmus a illuminé la journée dans le bassin olympique de Tokyo. Cela valait bien une énorme fiesta de son coach. Comme quoi, même à huis clos, ces Jeux peuvent être bouillants en tribunes.