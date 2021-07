JO 2021: l’équipe de France est-elle en retard sur les médailles?

Avec cinq médailles récoltées en trois jours de compétition, l'équipe de France n'est pas tout à fait dans ses temps de passage habituels, mais elle a mieux démarré qu'à Rio cependant. Une édition 2016 que les Bleus avaient fini en trombe, battant le record de moisson de l'après-Guerre avec 42 podiums.

Faut-il commencer à s’inquiéter pour nos athlètes français et l'objectif affiché de 40 médailles aux JO 2021 ? Ils sont déjà nombreux, à l’instar du triathlète Vincent Luis, 13e sur la ligne ce lundi, à ne pas être parvenus à concrétiser leur ambition olympique. Seuls l'escrime et le judo ont apporté des médailles après trois jours (respectivement deux et trois), alors que d'autres disciplines n'ont pas encore obtenu les résultats espérés (tir, cyclisme, natation...)

La France a obtenu cinq médailles (1 en or, 2 en argent, 2 en bronze) depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo, le bronze inattendu de Luka Mkheidze, arraché au courage en judo, dans la catégorie des -60 kg, ayant lancé les Bleus samedi. Soit sensiblement le même total qu’à Pékin (Chine), en 2008, et mieux qu'à Rio en 2016 (une seule médaille en trois jours). En revanche, la moisson est moins bonne qu’à Londres au même stade de la compétition, quatre ans plus tard, ou à Atlanta (1996) et Sydney (2000).

L’équipe de France à la relance dès mardi ?

En Australie, l’équipe de France avait récolté douze médailles en seulement trois jours. A cette époque, la France avait pour habitude de récolter la plupart de ses médailles lors de la première semaine, profitant de la concentration des disciplines porteuses (escrime et judo avec chacune six podiums à Sydney) sur les premiers jours de compétition. Ce fut moins le cas à Athènes ou même à Rio, par exemple.

Au Brésil, où elle affichait son pire bilan depuis 1980 après trois jours, l’équipe de France était parvenue à créer la surprise dans de nombreuses disciplines où ne l’attendait pas forcément pour finalement réaliser la moisson de médailles la plus abondante de l’après-Guerre avec 42 podiums. Les Bleus avaient renversé la vapeur grâce à l’athlétisme (6) et la boxe (6), mais les prévisions ne sont pas des plus optimistes pour chacune de ces disciplines, cette année.

Plutôt habituée à démarrer ses Jeux olympiques tambour battant, l’équipe de France, qui a reculé au classement des médailles lundi, pourrait toutefois profiter de ce qui l’attend mardi pour commencer à se constituer un joli pactole. D’autant que les titres, qui manquent aux Bleus pour l’instant avec le seul Romain Cannone en escrime, pourraient tomber avec les Françaises Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévôt, qui devraient se jouer la première place sur le podium en VTT. Une médaille d’or que la judokate Clarisse Agbegnenou convoite également chez les -63 kg en judo.