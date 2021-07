JO 2021 (Rugby à 7): les Françaises en argent, les Néo-Zélandaises intouchables

L’équipe de France féminine de rugby à 7 s’est inclinée, ce samedi (12-26), en finale du tournoi olympique face aux Néo-Zélandaises et devra se contenter d’une médaille d’argent. Belle et frustrante à la fois.

Le beau parcours de l’équipe de France de rugby à 7 s’est achevé en argent. L’or olympique visé n’est pas au bout de sa fantastique aventure, mais c’est un très beau métal malgré tout. Et surtout une première médaille dans l'histoire du rugby à 7 français. Sixièmes à Rio en 2016, pour l’introduction de ce sport aux Jeux olympiques, et troisièmes lors de la dernière Coupe du monde, les Bleues faisaient très clairement partie des prétendantes au podium après un tournoi de qualification très réussi mi-juin. L’objectif d’un sacre olympique avait été énoncé, sans prétention.

Beaucoup trop sanctionnées, les Bleues

Juste une saine ambition pour cette équipe qui aura réalisé un parcours sans faute jusqu’en finale, dominant tour à tour les Fidji, le Brésil, le Canada, puis la Chine en quarts de finale et la Grande-Bretagne en demies. Le défi s’annonçait relevé face aux Blacks Ferns néo-zélandaises, lauréates du dernier circuit mondial et de la Coupe du monde 2018, en finale. Les joueuses françaises ont souffert (26-12) face aux doubles championnes du monde en titre, et n’ont jamais pu mettre la main sur le ballon et imposer leur jeu. Elles ont aussi été arbitrées très durement.

Une pluie de pénalités s’est abattue sur l’équipe de France en seconde période. Distancées à la mi-temps (5-19), les Bleues ont ravivé l’espoir du clan tricolore avec l’essai d’Anne-Cécile Ciofani, en larmes pendant les hymnes, mais un dernier essai en fin de match est venu doucher les derniers espoirs de la France qui aura procuré de magnifiques émotions tout au long de la compétition.

Grimper sur le podium d'une grande compétition, les Bleues l'avaient déjà fait... lors de la dernière Coupe du monde, en 2018 à San Francisco. Elles avaient successivement écarté le Japon (33-7) en huitièmes de finale, le Canada (24-19) en quarts et l'Australie (19-12) en demi-finales. Seules les "Black Ferns Sevens" avaient pu les arrêter en finale (29-0). L'histoire se répète.