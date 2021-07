JO 2021: les six médailles assurées pour la France dans cette grande journée

La France relève la tête aux Jeux olympiques de Tokyo ce samedi, avec six médailles assurées. Le triathlon, la planche à voile, le rugby à VII, le judo et l’escrime fêtent des podiums.

Le drapeau bleu-blanc-rouge sur les podiums de Tokyo ! Au lendemain d’une journée décevante, la France vit un beau samedi aux Jeux olympiques avec six médailles assurées. Une telle moisson quotidienne, c’était arrivé le 12 août 2016 à Rio, mais pas à Londres en 2012. Les Bleu(e)s font augmenter leur total avec désormais 19 médailles après huit jours de compétition au Japon. De quoi grimper dans la hiérarchie.

A Tokyo, ce samedi, tout a débuté le matin avec la médaille de bronze en triathlon par équipes. Vincent Luis, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Leonie Periault sont montés sur le podium pour la première fois. La suite ? Merci la planche à voile ! Médaillée d’or à Rio, Charline Picon a pris l’argent au port de plaisance d'Enoshima. Puis Thomas Goyard l’a imité, avec le même métal. Trois médailles… et trois autres déjà certaines, mais avec des places sur les podiums encore à préciser.

En rugby à VII, les Bleues ont fait des merveilles avec une qualification pour la finale du tournoi, avant d'être logiquement dominées par la redoutable Nouvelle-Zélande. Médaille d'argent, donc. On espère l’or en judo sur la compétition par équipes (vers 11h). La championne olympique Clarisse Agbégnénou et le quadruple médaillé Teddy Riner (or en 2012 et 2016, bronze en 2008 et 2020) font partie du Team France qui sera en finale face au Japon, évidemment favori dans son Budokan chéri.

Trois médailles d’or à Rio sur la journée la plus riche

La dernière médaille assurée, elle est pour l’escrime avec les sabreuses françaises. Avec Manon Brunet, médaillée de bronze dans le tournoi individuel, les Bleues seront également opposées à un gros morceau, avec la Russie, favorite sur le papier avec la championne olympique Sofia Pozdniakova et Sophia Velikaya, battue par sa compatriote dans le tournoi individuel. A Rio, le 12 août 2016, il y avait eu trois médailles d’or avec le duo Pierre Houin-Jérémie Azou en aviron, ainsi qu’Emilie Andéol et Teddy Riner en judo.