JO 2021: sur quelles chaînes regarder les Jeux olympiques de Tokyo

Les Jeux olympiques 2021 de Tokyo débutent enfin cette semaine un an après leur report en raison du coronavirus. En France, les épreuves seront à suivre sur plusieurs chaînes.

Tokyo 2020, c’est enfin parti! Avec un an de retard après le report en raison de la crise du coronavirus, les premières épreuves des Jeux olympiques ont débuté ce mercredi avec les tournois de softball et de football féminin. La cérémonie d’ouverture aura lieu, vendredi, et lancera officiellement les deux semaines de compétition (23 juillet-8 août). Décalage horaire oblige (Tokyo avance de 7 heures par rapport à Paris), les compétitions seront à suivre une bonne partie de la nuit jusqu’au milieu de l’après-midi.

Toutes les épreuves seront à suivre sur RMC, diffuseur radio officiel des Jeux olympiques Tokyo 2020. Vous pourrez retrouver toutes les compétitions et informations en direct sur notre site. Côté télévisions, Canal+ a revendu ses droits TV en 2019 à Eurosport qui sera l’un des deux diffuseurs en France avec France Télévisions, détenteur des droits en clair.

Le groupe audiovisuel public s’appuiera sur ses trois chaînes et prendra l’antenne chaque jour à minuit sur France 2 jusqu’à 6 heures. France 3 prendra le relais de 6h et 10 heures avant la nouvelle bascule sur France 2 jusqu’au 13h. Le temps du journal télévisé de la mi-journée, France 3 assurera le relais avant de le rendre à France 2 jusqu’à 16 heures. Enfin, un magazine des Jeux olympiques clôturera la journée (17h35) sur France 2.

France 4, la chaîne des sports collectifs

La chaine France 4 sera, elle, consacrée à la diffusion des sports collectifs dans lesquels la France est beaucoup représentée (football, basket, handball, rugby à 7 et volley-ball). La prise d’antenne est programmée vers 2h du matin, avec des directs jusqu’à 16h. France 3 diffusera en intégralité des finales de natation, du 25 juillet au 1er août à partir de 3h30 du matin. A partir du 2 août, les sessions matinales d’athlétisme prendront le relais à 2h du matin.

Eurosport y consacre dix chaînes

Eurosport, de son côté, a prévu de diffuser l’intégralité des épreuves sur dix chaînes qui diffuseront les compétitions en continu. Cela se passera sur Eurosport 1, 2 et 4K et sur sept canaux Eurosport 360 fraichement créés pour l’occasion. Les disciplines y seront réparties comme suit: sports de raquette et golf (Eurosport 3), sports artistiques (4), football & rugby (5), basket (6), sports de combat (7), handball (8) et volley-ball (9). Les chaînes classiques, Eurosport 1 et Eurosport 2, seront consacrées aux plus grands événements, aux stars internationales et aux performances françaises. L’émission "Le Club JO" est programmée chaque matin à 8h.