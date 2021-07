JO 2021: pourquoi des épreuves ont débuté avant la cérémonie d'ouverture

A deux jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, des épreuves débutent ce mercredi avec le softball et le tournoi de football féminin.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 (du 23 juillet au 8 août 2021) seront déclarés officiellement ouverts, vendredi. Mais de nombreux athlètes n’attendront pas la cérémonie d’ouverture pour entrer en lice. Plusieurs épreuves commencent dès ce mercredi, soit deux jours avant le coup d’envoi au stade national olympique de Tokyo.

Le match de softball féminin entre le Japon et l’Australie (8-1) a coupé en premier la ligne de départ de cette édition si particulière et toujours sous la menace d’une potentielle annulation. Deux autres rencontres sont programmées dans la journée (Italie-Etats-Unis: 0-2 et Mexique-Canada). Le tournoi de football féminin débute également ce mercredi avec six matchs au programme.

D’autres athlètes seront concernés jeudi avec notamment le match de l’équipe de France masculine face au Mexique (10h, heure française). Au total, quatre disciplines débuteront avant le début de la cérémonie officielle, à 13h (heure française vendredi). Cela concernera aussi l’aviron avec les éliminatoires de plusieurs spécialités (skiff, deux de couple, quatre de couple) mais aussi le tir à l’arc (tours de classement hommes et femmes).

Les concurrents aux épreuves de tir (carabine à air comprimé 10m, et pistolet à air comprimé 10m) se jaugeront eux, sur des entrainements préliminaires alors que la première inspection des chevaux l’épreuve de dressage est programmée vendredi matin.

Une question de calendrier et de temps de repos

Mais pourquoi ces compétitions débutent avant l’heure? Cela n’est qu’une question de calendrier. Face à l’impossibilité de programmer un tournoi de football ou de softball en deux semaines avec les plages de repos nécessaires, les organisateurs anticipent les entrées en lice pour permettre de faire jouer la finale dans les temps. Comme cela est traditionnellement le cas.

Les épreuves d’aviron débuteront, elles, en avance pour des contraintes de repos entre les phases de qualification mais aussi en raison des nombreuses disciplines programmées. Elles devront ensuite laisser la place à celles de canoë en ligne qui se disputeront en deuxième semaine sur le même plan d’eau du Canal de la forêt de la Mer. Aucune médaille ne sera décernée avant la cérémonie d’ouverture mais des athlètes seront éliminés avant que les Jeux ne commencent.