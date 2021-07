JO 2021 (tennis): Chardy éliminé, plus de Français en lice

Dernier Français en lice aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo dans les compétitions de tennis, Jérémy Chardy a subi la loi de l'Allemand Alexander Zverev, vainqueur en deux sets en quarts de finale (6-4, 6-1). Un peu plus tôt, Ugo Humbert avait été battu par Karen Khachanov.

Après Ugo Humbert, Jérémy Chardy (68e) a été éliminé jeudi en quarts de finale des Jeux olympiques 2021 par l'Allemand Alexander Zverev (5e), 6-4, 6-1, et il ne reste plus de Français en lice en tennis à Tokyo. Après deux matchs en trois sets face à Aslan Karatsev et Liam Broady, Chardy n'a pas fait le poids face à un Zverev, intraitable, notamment au service (11 aces). Le Français de 34 ans a néanmoins résisté jusqu'au bout, forçant l'Allemand à disputer cinq balles de match pour l'emporter.

>> JO 2021: les infos en direct

Un choc Zverev-Djokovic en demie

Humbert, lui aussi éprouvé physiquement après des matchs à rallonge, avait été dominé un peu plus tôt par le Russe concourant sous bannière neutre Karen Khachanov (25e), 7-6 (7/4), 4-6, 6-3. En plaçant deux de ses représentants en quarts, le tennis tricolore a fait à peine mieux qu'à Rio où seul Gaël Monfils avait atteint ce niveau. Au prochain tour, Zverev affrontera le N.1 mondial et grand favori du tournoi olympique Novak Djokovic.