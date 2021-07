JO 2021, tennis: Herbert rassure après sa blessure

Blessé à Wimbledon début juillet, Pierre-Hugues Herbert semble remis physiquement alors que le tournoi de tennis des Jeux olympiques 2021 débutera le 24 juillet. Une bonne nouvelle pour le tennis français alors que le duo Herbert-Mahut a des chances de remporter une médaille.

Le 3 juillet semble désormais loin. Ce jour-là, Pierre-Hugues Herbert se blessait à une cuisse et contraignait le duo qu'il forme avec Nicolas Mahut à abandonner lors du 2e tour du double messieurs à Wimbledon. Depuis, "P2H" a entamé une course contre la montre pour se remettre physiquement et être d'appoint pour le tournoi de double des Jeux olympiques.

Encore incertain il y a quelques jours, Herbert est bien arrivé à Tokyo aux côtés de Mahut et se montre désormais enthousiaste avant d'entamer le tournoi. "Si je suis là c’est que les nouvelles sont bonnes. Je suis plutôt satisfait. J’ai peu de douleurs et j’ai l’impression que ça va bien", a confié le joueur de 30 ans.

Effacer l'échec de 2016

Son coéquipier, Nicolas Mahut, avec qui il a remporté Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open, l'Open d'Australie et les Masters, se montre de son côté plus circonspect: "Il va mieux. On a retapé ensemble mais pas encore en match d'entraînement. On devrait pouvoir le faire demain (ndlr : jeudi). Ça aura été une préparation réduite. Normalement il sera opérationnel. C'était une course contre la montre. J'espère qu'on sera au rendez-vous."

Au rendez-vous, Mahut et Herbert ne l'avaient pas été en 2016 lors des Jeux olympiques de Rio. Grands favoris et têtes de série n°1, ils s'étaient inclinés dès le premier tour face aux Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah. Les deux Français espèrent se rattraper à Tokyo avec un Herbert en bonne forme et un statut de favoris à assumer. Le début des matchs est prévu le samedi 24 juillet et le tirage au sort déterminera jeudi si la paire française doit jouer dès samedi ou dimanche.