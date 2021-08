JO 2021: les médailles fabriquées à partir de smartphones et d'ordinateurs recyclés

Les médailles des Jeux olympiques de Tokyo 2021 sont composées par du métal retiré de smartphones, d’ordinateurs ou d’autres appareils électroniques recyclés après un appel aux dons du comité d’organisation.

Les smartphones sont partout aux Jeux olympiques de Tokyo 2021... et même autour du cou. Depuis le début des JO, les médaillés reçoivent une récompense d'une provenance originale. Pour la première fois dans l’histoire des JO, les breloques sont composées à partir de produits électroniques recyclés, principalement des smartphones, des ordinateurs portables.

Le fruit de l’initiative "Tokyo Medal Project" lancée par le comité d’organisation en avril 2017. L'objectif était de recycler les vieux appareils électroniques ensuite utilisés pour produire les médailles.

En 18 mois, plus de 47 488 tonnes de matériel ont été récoltés et cinq millions de téléphones portables ont été remis par des utilisateurs dans des magasins gérés par l'opérateur de téléphonie NTT. Le comité a révélé avoir obtenu 28,4 kg d'or (93,7% des 30,3 kg ciblés) et 3 500 kg d'argent (85,4 % des 4 100 kg ciblés) à ces dons.

Le projet s’est rapidement étendu dans 1.6000 communes japonaises. Après la collecte, les composants des appareils obtenus ont été transformés par un processus de démantèlement, d'extraction et de raffinage par des entreprises. Le matériau recyclé a ensuite été moulé dans le design de Junichi Kawnishi, le concepteur des médailles.

Des JO qui se veulent écologiques

"Nous avons développé un mouvement de gestion des déchets pour le projet de médaille, a présenté Toshio Kamakura, directeur du groupe Renet Japan, à DW. Avec la coopération de nombreuses parties prenantes, du gouvernement japonais aux communautés locales." "La campagne a appelé le public à faire don d'appareils électroniques obsolètes pour le projet, a rappelé Hitomi Kamizawa, porte-parole de Tokyo 2020. Nous sommes reconnaissants de la coopération de chacun."

Ce n'est pas la seule initiative écologique de ces Jeux olympiques qui se veulent respectueux de l'environnement. Les fameux lits installés dans les chambres sont composés de carton recyclé. Après le départ des athlètes, ils seront réemployés pour la fabrication de produits en plastique. Cadres et matelas seront donc recyclés à la fin de la compétition.