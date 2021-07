JO 2021: tout comprendre du basket 3x3, nouvelle discipline olympique

Nouveau venu aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, l’épreuve de basket 3x3, version plus explosive et rapide de son grand frère en cinq contre cinq, démarre ce samedi matin, avec un alléchant États-Unis – France. On vous explique tout.

C’est l’heure des grands débuts pour le basket dans ces Jeux olympiques de Tokyo 2021 ce samedi. Mais ce ne sont pas Kevin Durant, Rudy Gobert et autres stars de la NBA qui vont se présenter en premier sur les parquets japonais, mais bien de nouveaux venus: les spécialistes du basket 3x3 (3 contre 3), discipline figurant pour la première fois au programme des Jeux. Au menu notamment, un alléchant États-Unis – France féminin, alors que les Bleues font partie des favorites pour une médaille.

Les règles

Inévitablement, avec quatre joueurs en moins sur le terrain, les règles changent: le 3x3 se dispute sur demi-terrain, avec un seul panier. Un panier "standard" ne vaut qu’un point et un panier réussi de l’extérieur de l’arc délimité au sol (à 6,75m du panier) deux points. Après un panier, l’équipe n’ayant pas marqué doit sortir de l’arc avec la balle avant de recommencer à attaquer. Elle a alors 12 secondes devant elle pour marquer ou tirer, sans quoi elle perd la possession.

21 points ou 10 minutes

Le but d’une équipe est d’être la première d’atteindre les 21 points. Si aucune équipe n’y est parvenue à l’issue des 10 minutes réglementaires, alors le trio qui mène au score s’impose. En cas d'égalité, débute une prolongation, où la première équipe à scorer deux points l’emporte. Les fautes sont comptées par équipe, et non individuellement. Une faute commise à l’intérieur de l’arc donne un lancer franc aux adversaires. Au bout de six fautes collectives, deux lancers francs sont donnés aux attaquants. Au bout de neuf, l’arbitre accorde deux lancers francs et la possession.

La discipline est déjà très populaire sur les playgrounds, les terrains en extérieur du monde entier. Par rapport à son grand frère, le 3x3 se veut être une version "à grande vitesse" du basket: plus rapide, plus intense, sans temps morts ou presque, avec des arbitres plus permissifs. C’est d’ailleurs ce qui plait au CIO, qui avait pareillement misé sur le rugby à 7 plutôt que le rugby à 15 au moment de réintégrer le sport aux JO.

Rendez-vous le 28 juillet

Sport à part, le 3x3 compte déjà ses stars, comme le Serbe Dusan Bulut, actuel n°1 mondial et favori pour le titre avec son pays. Parmi les sept autres nations qualifiées, la Serbie craindra notamment la Lettonie, vice-championne du monde en titre. Chez les femmes, les États-Unis font figure d’épouvantail après avoir dominé les phases qualificatives. Mais les Françaises, qui comptent quatre joueuses (les trois titulaires et leur remplaçante) dans le top 5 mondial, dont la n°1 Laetitia Guapo, devraient leur tenir la dragée haute.

Après le match d’ouverture face à la Team Usa (10h55), les Bleues retrouveront l’Italie (à 14h25), puis les cinq autres équipes qualifiées tout au long de la semaine. Les quarts de finale, pour les équipes classées entre la troisième et la sixième place des poules, débuteront ensuite le 27 juillet, avant les demi-finales puis la finale le 28. Et peut-être, au bout, une des éventuelles premières médailles françaises.