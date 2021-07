JO 2021: le programme de samedi avec les premières chances de médailles pour la France

La course en ligne de cyclisme et l’entrée en lice des joueurs de tennis, du porte-drapeau Samir Aïd-Saïd, des pongistes et des nageurs, notamment sont au programme des Jeux olympiques de Tokyo 2021 ce samedi 24 juillet.

Après les mises en bouche offertes par certains sports collectifs (baseball, football, softball), le tir à l’arc et l’aviron, les jours précédant la cérémonie d’ouverture, les Jeux olympiques 2021 lancent leur copieux programme ce samedi 24 juillet. Et il y aura beaucoup de Français sur les lignes de départ de cette orgie de sport qui débutera à 1h30 (heure française), par de l’aviron et du tir (qualification 10m rifle à air dames avec la Française Océane Muller) et se conclura dans l’après-midi avec le premier match de l’équipe de France de volley face aux Etats-Unis (coup d’envoi à 14h45).

L’heure des premières médailles pour les Bleus? Cela sera compliqué pour Rémi Cavagna, Benoit Cosnefroy, Kenny Elissonde, David Gaudu et Guillaume Martin, au départ de la course en ligne de cyclisme avec un parcours accidenté et une grosse concurrence (Pogacar, Roglic, Nibali, Carapaz, Van Aert…).

Le porte-drapeau Samir Aït-Saïd lancera son concours en gymnastique quelques heures après la cérémonie d’ouverture (Loris Frasca et Cyril Tommasone sont également engagés). Les séries d’aviron se poursuivront (Thibaud et Guillaume Turlan en deux en pointe ; Laura Tarantola et Claire Bové en deux de couple poids léger). L’équipe de France de basket 3x3 lancera ses Jeux sous les yeux du président Emmanuel Macron, qui assistera également aux débuts du tournoi de judo (Shirine Boukli en -48kg dames et Luka Mkheidze en -60kg hommes).

Il y a aura aussi des Français engagés en équitation, badminton, tennis de table, boxe, escrime, haltérophilie, tir et tir à l’arc. Les premiers tennismen français seront aussi de sortie (Chardy, Humbert, Simon, Mladenovic, et les doubles Mahut-Herbert, Chardy-Gaël Monfils, Cornet-Ferro), tout comme l’équipe de France de handball face à l’Argentine (4h).

Le programme du samedi 24 juillet

AVIRON

1h30: Repêchages skiff dame

2h: Repêchages skiff homme

2h30: Repêchage deux de couple dame

2h40: Repêchage deux de couple homme

2h50: Séries deux en pointe dame

3h20: Séries deux en pointe homme (Thibaud et Guillaume Turlan)

3h50: Séries deux de couple poids léger dame (Laura Tarantola et Claire Bové)

4h20: Séries deux de couple poids léger homme

4h50: Séries quatre de couple dame

5h10: Séries quatre de couple homme

SOFTBALL

3h: Australie - Canada

7h30: Etats-Unis - Mexique

13h: Japon - Italie

BADMINTON

2h: Phase de groupe simple homme

2h: Phase de groupe simple dame (Xuefei Qi à 2h)

2h: Phase de groupe double homme

2h: Phase de groupe double dame

2h: Phase de groupe double mixte (Delphine Delrue-Tom Gicquel à 2h40)

11h: Phase de groupe simple homme

11h: Phase de groupe simple dame

11h: Phase de groupe double homme

11h: Phase de groupe double dame

11h: Phase de groupe double mixte

BASKET 3x3

3h15: Phase de poule dames (Russie-Japon)

3h40: Phase de poule dames (Chine-Roumanie)

4h35: Phase de poule hommes (Pologne-Lituanie)

5h: Phase de poule hommes (Chine-Serbie)

7h: Phase de poule dames (Russie-Chine)

7h25: Phase de poule dames (Roumanie-Japon)

8h: Phase de poule hommes (Russie-Chine)

8h25: Phase de poule hommes (Serbie-Pays Bas)

10h30: Phase de poule dames (Italie-Mongolie)

10h55: Phase de poule dames (USA-France)

11h40: Phase de poule hommes (Lituanie-Belgique)

12h05: Phase de poule hommes (Japon-Pologne)

14h: Phase de poule dames (Mongolie-USA)

14h25: Phase de poule dames (France-Italie)

15h: Phase de poule hommes (Pays Bas-Russie)

15h25: Phase de poule hommes (Belgique-Japon)

BOXE

4h: 1/16 de finale des plume dames (-57kg)

4h30: 1/16 de finale des welter dames (-69kg)

5h03: 1/16 de finale des plume hommes (-57kg) (Samuel Kistohurry à 5h36)

6h24: 1/16 de finale des welter dames (-69kg)

7h12: 1/16 de finale des lourds (-91kg)

10h: 1/16 de finale des plume dames (-57kg)

10h48: 1/16 de finale des plume hommes (-57kg)

12h24: 1/16 de finale des mi-moyens hommes (-69kg)

13h12: 1/16 de finale des super lourds (+91kg)

CYCLISME

4h: Course hommes (Rémi Cavagna, Benoit Cosnefroy, Kenny Elissonde, David Gaudu, Guillaume Martin)

EQUITATION

10h: Dressage individuel et par équipes (Alexandre Ayache, Morgan Barbançon, Maxime Collard. Remplaçante : Isabelle Pento)

ESCRIME

2h: 1/32e de finale épée individuel dames (Coraline Vitalis)

2h30: 1/32e de finale sabre individuel hommes (Bolade Apithy)

2h55: 1/16e de finale épée individuel dames

4h55: 1/16e de finale sabre individuel hommes

6h35: 1/8e de finale épée individuel dames

7h35: 1/8e de finale sabre individuel hommes

8h25: Quart de finale épée individuel dames

8h55: Quart de finale sabre individuel hommes

11h: Demi-finales épée individuel dames

12h03: Demi-finales sabre individuel hommes

12h55: Finale pour le bronze épée individuel dames

13h27: Finale pour le bronze sabre individuel dames

13h55: Finale épée individuel dames

14h28: Finale sabre individuel hommes

FOOTBALL

9h30: Phase de poule dames (Chili-Canada)

10h: Phase de poule dames (Chine-Zambie)

10h30: Phase de poule dames (Suède-Australie)

12h30: Phase de poule dames (Japon-Grande Bretagne)

13h: Phase de poule dames (Pays Bas-Brésil)

13h30: Phase de poule dames (Nouvelle Zélande-USA)

GYM

3h: Qualification hommes

7h30: Qualification hommes

12h30: Qualification hommes (Samir Aït-Saïd, Loris Frasca, Cyril Tommasone)

HALTEROPHILIE

2h50 : Groupe B dames -49kg

6h50 : Groupe A dames -49kg (Anais Michel)

HANDBALL

2h: Phase de groupe hommes (Norvège-Brésil)

4h: Phase de groupe hommes (France-Argentine)

7h15: Phase de groupe hommes (Suède-Bahrein)

9h15: Phase de groupe hommes (Allemagne-Espagne)

12h30: Phase de groupe hommes (Portugal-Egypte)

14h30: Phase de groupe homme (Danemark-Japon)

JUDO

4h: Eliminations des -48kg dames (Shirine Boukli)

4h: Eliminations des -60kg hommes (Luka Mkheidze)

6h23: Quarts de finale des -48kg dames

6h23: Quart de finale des -60kg hommes

10h: Repêchages des -48kg dames

10h17: Demi-finales des -48kg dames

10h34: Repêchages des -60kg hommes

10h51: Demi-finales des -60kg hommes

11h08: Finale pour le bronze des -48kg dames

11h28: Finale des -48kg dames

11h39: Finale pour le bronze -60kg hommes

11h59: Finale des -60kg hommes

NATATION

12h: Séries 400m 4 nages hommes (Léon Marchand à 12h19)

12h25: Séries 100m papillon dames (Marie Wattel à 12h30)

12h38: Séries 400m nage libre hommes

13h05: Séries 400m 4 nages dames

13h25: Séries 100m brasse hommes

13h43: Séries 4x100m nage libre dames (Marie Wattel, Charlotte Bonnet, Beryl Gastaldello, Anouchka Martin à 13h43)

TAEKWONDO

3h: 1/8 de finale dames -49kg

3h15: 1/8 de finale hommes -58kg

7h: Quart de finale dames -49kg

7h15: Quart de finale hommes -58kg

9h: Demi-finales dames -49kg

9h15: Demi-finales hommes -58kg

12h: Repêchages dames -49kg

12h15: Repêchages hommes -58kg

13h30: Finale pour le bronze dames -49kg

13h45: Finale pour le bronze hommes- 58kg

14h30: Finale dames -49kg

14h45: Finale hommes -58kg

TENNIS

4h: Premier tour simple hommes (Jérémy Chardy en 2e rotation, Ugo Humbert en 3e rotation, Gilles Simon en 3e rotation)

4h: Premier tour simple dames (Kristina Mladenovic en 2e rotation)

4h: Premier tour double hommes (Nicolas Mahut et Pierre Hugues Herbert 2e rotation, Jérémy Chardy et Gaël Monfils en 4e rotation)

4h: Premier tour double dames (Alizé Cornet et Fiona Ferro en 3e rotation)

TENNIS DE TABLE

2h: Tour préliminaire simple hommes (Emmanuel Lebesson à 4h15)

2h: Tour préliminaire simple dames

4h15: 1/16 de finale double mixte

7h15: Premier tour simple hommes

7h15: Premier tour simple dames (Prithika Pavade à 7h15 et Jianan Yuan à 9h30)

12h30: Premier tour simple hommes

12h30: Premier tour simple dames

TIR

1h30: Qualification 10m rifle à air dames (Océane Muller)

3h45: Finale 10m rifle à air dames (Océane Muller ?)

6h: Qualification 10m pistolet à air hommes

8h30: Finale 10m pistolet à air hommes

TIR A L’ARC

2h30: 1/8e de finales mixte (Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont)

7h15: Quart de finale mixte

8h31: Demi-finale mixte

9h25: Finale pour le bonze mixte

9h45: Finale mixte

VOLLEY

2h: Phase de poule hommes (Italie-Canada)

4h05: Phase de poule hommes (Brésil-Tunisie)

7h20: Phase de poule hommes (Russie-Argentine)

9h25: Phase de poule hommes (Japon-Venezuela)

12h40: Phase de poule hommes (Pologne-Iran)

14h45: Phase de poule hommes (USA-France)

BEACH-VOLLEY

2h: Tour préliminaire hommes

2h: Tour préliminaire dames

8h: Tour préliminaire hommes

9h: Tour préliminaire dames

13h: Tour préliminaire hommes

13h: Tour préliminaire dames

WATER-POLO

7h: Tour préliminaire dames, Japon - Etats-Unis

8h30: Tour préliminaire dames, Canada - Australie

11h20: Tour préliminaire dames, Afrique du Sud - Espagne

12h50: Tour préliminaire dames, Chine - équipe olympique russe