JO 2021: un journaliste grec renvoyé après des propos racistes envers un Sud-Coréen

Un journaliste de la télévision publique grecque ERT a été renvoyé mardi pour des propos racistes visant un joueur sud-coréen de tennis de table participant aux Jeux olympiques de Tokyo.

"Les commentaires racistes n'ont pas place à la télévision publique. La collaboration de Dimosthenis Karmiris avec ERT a pris fin aujourd'hui immédiatement après l'émission du matin", a annoncé ERT dans un communiqué.



Les commentaires du journaliste visaient la défaite du joueur grec Panagiotis Gionis 4-3 face au Sud-Coréen Youngsik Jeoung et faisaient allusion aux yeux bridés de ce dernier.

ERT avait déjà fait l'objet de critiques la semaine dernière venant de personnalités politiques et de supporters grecs, l'accusant d'ignorer les performances des sportifs grecs aux JO de Tokyo, notamment celle d'Eleftherios Petrounias en gymnastique, qui n'avait pas été retransmise en direct samedi dernier.

Une chaine coréenne déjà accusée de racisme

L'affaire du journaliste grec n'est pas la première concernant des accusations de racisme de la part de médias depuis le début des Jeux olympiques. En Corée du Sud, la chaîne MBC a été obligée de publier un communiqué pour présenter des excuses à ses téléspectateurs et à plusieurs nations pour des blagues à caractère raciste lors de la cérémonie d'ouverture vendredi dernier.

"Nous nous excusons auprès des pays concernés et de nos téléspectateurs, a écrit le média dans une publication partagée sur les réseaux sociaux. MBC a utilisé des images et des légendes inappropriées pour présenter certains pays lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet. Nous nous excusons sincèrement auprès des pays concernés et des téléspectateurs."