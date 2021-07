JO 2021: un sportif ougandais a disparu au Japon

Des autorités locales japonaises ont annoncé ce vendredi qu'elles avaient perdu la trace d'un haltérophile ougandais, Julius Ssekitoleko, qui ne s'est pas présenté peu après midi, heure locale, à un test de dépistage du Covid-19 qu'il devait passer.

A une semaine du début des Jeux olympiques de Tokyo 2020, la délégation ougandaise a perdu l'un de ses athlètes à Osaka. Selon des autorités locales japonaises, il s'agit de Julius Ssekitoleko, un haltérophile de 20 ans. Ce vendredi, il ne s'est pas présenté au test PCR effectué tous les jours aux alentours de midi.

Le jeune athlète avait été aperçu la dernière fois dans son hôtel par ses compatriotes peu après minuit dans la nuit de jeudi à vendredi, ont précisé les autorités locales, qui ont prévenu la police. Selon un média ougandais, le Daily Monitor, Julius Ssekitoleko était sur une liste d'attente pour les JO mais a récemment perdu tout espoir de participer pour des raisons de quotas olympiques. Il devait rentrer prochainement dans son pays.

Il faisait partie du premier groupe de neuf sportifs, entraîneurs et cadres ougandais arrivés au Japon mi-juin, et dont deux membres non sportifs avaient été testés positifs au coronavirus peu après. Tout le groupe avait dû effectuer une quarantaine dans la foulée.

Des restrictions drastiques ont été prévues au Japon pour tous les participants aux JO de Tokyo (23 juillet-8 août), alors que la crise sanitaire s'aggrave actuellement dans le pays. Les sportifs doivent notamment être testés quotidiennement et leurs déplacements sont extrêmement restreints, limités entre leurs hébergements, leurs centres d'entraînement et leurs lieux de compétition. Quasiment toutes les épreuves des JO se dérouleront par ailleurs à huis clos, ont décidé les organisateurs la semaine dernière.