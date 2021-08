JO 2021 (cyclisme sur piste): chute spectaculaire entre le Danemark et la Grande-Bretagne

La compétition de poursuite par équipe masculine des Jeux olympiques 2021 de Tokyo a donné lieu à une grosse chute lors de la course entre le Danemark et la Grande-Bretagne ce mardi au Japon.

Voilà qui risque de déclencher une polémique outre-Manche. Prétendante à la médaille d’or, l’équipe poursuite de Grande-Bretagne a été éliminée des Jeux olympiques 2021 de Tokyo après une terrible chute provoquée avec un pistard danois ce mardi.

En retard et même largué par ses coéquipiers lors de la première course du jour, l’infortuné Charlie Tanfield a même été rattrapé par le trio danois, également favori pour le titre olympique. Problème, le premier relayeur scandinave n’a pas levé la tête, n’a jamais vu le Britannique et lui a foncé en plein dedans provoquant ainsi la chute des deux hommes.

>> Les JO de Tokyo sont en direct sur RMC Sport

Une chute après une grosse polémique

A peine debout, le pistard danois Frederik Madsen a fulminé et invectivé Tanfield. En regagnant le box de l’équipe danois, le coureur a même balancé un "qu’ils aillent se faire foutre", surpris par les caméras et clairement destiné au trio de la Grande-Bretagne.

Une chute en cyclisme, notamment sur la piste, où les vélos sont dépourvus de freins arrive régulièrement. Mais celle entre le Danemark et la Grande-Bretagne fait grandement réagir. D’un point de vue sportif, d’abord, puisque le règlement prévoit que les équipes de poursuite passent la ligne d’arrivée à trois.

En raison d’une guéguerre technique, ensuite. La Grande-Bretagne a déposé mardi matin un recours pour réclamer la disqualification du Danemark en raison de l’utilisation de bandelette aérodynamique sur les jambes.

Mais l’UCI a finalement tranché et décidé de seulement avertir les Danois qui devraient bien participer à la finale puisqu’ils ont rattrapé le trio britannique. Pourtant, les résultats officiels sont toujours en suspens. Pendant ce temps, l’Italie en a profité pour s’emparer du record du monde de l’épreuve, en effaçant la marque établie par… le Danemark.