JO 2021 (voile): Lecointre et Retornaz savourent leur médaille de bronze malgré la polémique

Malgré la petite polémique avec les Britanniques et les Polonaises, les Françaises Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, médaillées de bronze sur 470 aux Jeux olympiques 2021 ce mercredi, voulaient savourer leur podium.

Il y a bien sûr, dans un coin de la tête, ce dépassement un peu trop facile des Polonaises sur les Britanniques dans les derniers instants de la course, qui les prive de l'argent. Mais il y a aussi, autour du cou, une belle médaille de bronze. Troisièmes de l'épreuve de 470 en voile, ce mercredi aux Jeux olympiques 2021, les Françaises Camille Lecointre et Aloïse Retornaz se satisfaisaient évidemment de leur performance après le podium.

"C’est beaucoup d’émotion d'être médaillée olympique, glisse Aloïse Retornaz. C'est de la joie! C’est une médaille olympique! J’ai tellement rêvé de ce moment que c’était trop d’émotions. Au début on a eu un gros sentiment de surprise et d’incompréhension, c’est pour cela que nous avons porté réclamation, mais le jury a tranché, c’est le jeu. Maintenant on savoure notre médaille de bronze. On a tout donné. Une médaille olympique reste une médaille olympique et c’est un truc de ouf!"

"On savait que ça allait être très compliqué"

Pour Camille Lecointre, le sentiment est un peu le même. Malgré une fin d'ultime régate un brin amère, cette dernière veut retenir avant tout la médaille olympique, une récompense rare, souvent inaccessible, dans une carrière de sportive de haut niveau.

"Notre première réaction, c’était un petit peu de déception car ce matin on était à la deuxième place (au départ de la Medal Race, ndlr) et on savait que ça allait être très compliqué parce que l’or était quasi impossible à obtenir et qu'on avait pas mal de concurrentes à nos trousses, complète-t-elle. On savait que ce ne serait pas évident et cela s'est joué jusqu’aux derniers mètres avant l’arrivée. Je suis hyper heureuse, j’ai été très émue sur le podium. C’est là que l’on se rend compte, que l’on savoure le moment."