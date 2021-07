JO 2021 (volley): nouvelle défaite pour la France, la qualification se complique

L'équipe de France de volley a concédé la défaite face à l'Argentine en cinq sets ce mercredi. Les Bleus se compliquent la tâche pour une qualification en quarts de finale et se retrouvent dos au mur avant de défier la Russie et le Brésil.

Battue trois sets à zéro pour son entrée en lice face aux Etats-Unis, l'équipe de France de volley a renoué avec la défaite ce mercredi face à l'Argentine. Vainqueurs lundi de la Tunisie, les joueurs de Laurent Tillie ont bataillé cette fois face aux Argentins mais ont dû s'incliner en cinq sets (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13).

La qualification s'éloigne

Dans le premier set, la France a fait souvent la course en tête. L'Argentine a bien sauvé une balle de set sur une remise en jeu loupée de Trévor Clevenot. Mais les Argentins n'ont mis que 27 minutes de jeu pour recoller à une manche partout, avant de montrer du caractère pour prendre une option sur la victoire avec le gain du troisième set.

Dos au mur, les Bleus se sont remis dans le sens de la marche pour recoller (25-15) et s'offrir le droit de disputer un cinquième set décisif, en 15 points. Mais après 2 heures et 9 minutes de jeu, c'est bien l'Argentine qui a pris le dessus, pour s'offrir une première victoire dans ce tournoi olympique après des revers face à la Russie et le Brésil dans ce groupe de la mort.

L'équipe de France se retrouve maintenant dos au mur pour la qualification. Il faudra réagir face à la Russie ce vendredi (14h15) et contre le Brésil dimanche (4h05) pour espérer obtenir une qualification pour les quarts de finale. Il faudra que la France termine dans les quatre premiers de sa poule pour continuer son tournoi. Avec ce revers, les Bleus restent à la 4e position mais en situation défavorable par rapport à l'Argentine.