JO 2022: à quelle heure mettre le réveil pour voir les épreuves des Jeux d'hiver à Pékin

Voici le calendrier complet des épreuves des Jeux olympiques d'hiver programmés à Pékin du 4 au 20 février 2022. Avec de multiples chances de médailles pour le clan français.

Après avoir réussi à égaler son record de médailles (15) aux Jeux olympiques d'hiver il y a quatre ans du côté de Pyeongchang (Corée du Sud), la France voudra faire mieux à Pékin du 4 au 20 février lors des JO 2022. Focus sur toutes les épreuves.

Mercredi 2 février (programme en heure française)

> Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 13h05)

Jeudi 3 février

> Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

> Ski freestyle : qualifications bosses dames et messieurs (à partir de 11h) avec notamment Perrine Laffont et Ben Cavet

Vendredi 4 février

> Cérémonie d'ouverture

> Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 1h35)

> Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

> Patinage artistique : épreuve par équipe (à partir de 3h)

Samedi 5 février

> Biathlon : relais 4x6km dames et messieurs (à partir de 10h)

> Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

> Luge : simple messieurs (à partir de 12h10)

> Patinage de vitesse : 3000m dames (à partir de 9h30)

> Saut à ski : finale tremplin normal individuel dames, qualifications tremplin normal individuel messieurs (à partir de 6h15)

> Short track : finales relais par équipe mixte, séries 500m femmes, séries 1000m messieurs (à partir de 12h)

> Ski acrobatique : finales bosses messieurs (à partir de 11h)

> Ski de fond : skiathlon dames (à patir de 8h45)

> Snowboard : qualifications slopestyle dames (à partir de 3h45)

Dimanche 6 février

> Curling : tour préliminaire, double mixte (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 9h40)

> Luge : finale simple messieurs (à partir de 12h30)

> Patinage artistique : épreuve par équipe (à partir de 2h37)

> Patinage de vitesse : 5000m messieurs (à partir de 9h30)

> Saut à ski : finale tremplin normal individuel messieurs (à partir de 11h)

> Ski alpin : descente messieurs (à partir de 4h) avec notamment Johan Clarey

> Ski freestyle : finales bosses dames (à partir de 11h) avec notamment Perrine Laffont

> Ski de fond : skiathlon messieurs (à partir de 8h)

> Snowboard : finale slopestyle dames, qualifications slopestyle messieurs (à partir de 2h30)

Lundi 7 février

> Biathlon : Individuel dames (à partir de 10h) avec notamment Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon

> Curling : tour préliminaire et demi-finales, double mixte (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

> Luge : premières manches simple dames (à partir de 12h50)

> Patinage artistique : épreuve par équipe (à partir de 2h22)

> Patinage de vitesse : 1500m dames (à partir de 9h30)

> Short track : finales 500m femmes, finales 1000m messieurs (à partir de 12h30) > Saut à ski : finale par équipe mixte (à partir de 11h28)

> Ski acrobatique : qualifications big air messieurs et dames (à partir de 2h30) avec notamment Tess Ledeux

> Ski alpin : Géant dames (première manche à 3h15, seconde manche à 6h45) avec notamment Tessa Worley

> Snowboard : finale slopestyle messieurs (à partir de 5h)

Mardi 8 février

> Biathlon : Individuel messieurs (à partir de 9h30) avec notamment Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet

> Curling : finale et match pour la troisième place, double mixte (à partir de 7h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire dames (à partir de 5h10)

> Luge : dernières manches simple dames (à partir de 12h50)

> Patinage artistique : messieurs, programme court (à partir de 2h22)

> Patinage de vitesse : 1500m messieurs (à partir de 11h30)

> Ski alpin : Super-G messieurs (à partir de 4h) avec notamment Alexis Pinturault

> Ski freestyle : finale big air dames (à partir de 3h)

> Ski de fond : sprint libre messieurs et dames (à partir de 9h) avec notamment Maurice Manificat

> Snowboard : finale slalom géant parallèle messieurs et dames (à partir de 3h40)

Mercredi 9 février

> Combiné nordique : tremplin normal individuel / 10km (à partir de 8h)

> Curling : tour préliminaire, messieurs (à partir de 13h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs (à partir de 16h40)

> Luge : finale, double (à partir de 13h20)

> Short track : finales 1500m messieurs, demi-finales relais 3000m dames, séries 1000m dames (à partir de 12h)

> Ski freestyle : finale big air messieurs (à partir de 4h)

> Ski alpin : slalom dames (première manche à 3h15, seconde manche à 6h45)

> Snowboard : finale snowboardcross dames avec notamment Julia Pereira de Sousa, qualifications half-pipe messieurs et dames (à partir de 2h30)

Jeudi 10 février

> Curling : tour préliminaire, dames et messieurs (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs (à partir de 5h10)

> Luge : relais par équipe (à 14h30)

> Patinage artistique : messieurs, programme libre (à partir de 2h38)

> Patinage de vitesse : 5000m dames (à partir de 13h)

> Skeleton : premières manches, messieurs (à partir de 2h30)

> Ski alpin : combiné alpin messieurs (descente à 7h30 et slalom à 7h15) avec notamment Alexis Pinturault

> Ski freestyle : saut acrobatique par équipe mixte (à partir de 12h)

> Ski de fond : 10km classique dames (à partir de 8h)

> Snowboard : finale snowboardcross messieurs avec notamment Merlin Surget, finale half-pipe dames (à partir de 2h30)

Vendredi 11 février

> Biathlon : sprint dames (à partir de 10h) avec notamment Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Anaïs Bescond et Anaïs Chevalier-Bouchet

> Ski de fond : 15km classique messieurs (à partir de 8h)

> Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs (à partir de 5h10) et les deux premiers quarts de finale dames (à 5h10 et 14h10)

> Patinage de vitesse : 10000m messieurs (à partir de 9h)

> Saut à ski : qualifications grand tremplin individuel messieurs (à partir de 10h45)

> Short track : finales 1000m dames, demi-finales relais 5000m messieurs, séries 500m messieurs (à partir de 12h)

> Ski alpin : Super-G dames (à partir de 4h)

> Skeleton : manches finales messieurs et premières manches dames (à partir de 2h30)

> Snowboard : finale half-pipe messieurs (à partir de 2h30)

Samedi 12 février

> Biathlon : sprint messieurs (à partir de 10h) avec notamment Simon Desthieux, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet

> Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs (à partir de 5h10) et les deux derniers quarts de finale dames (à 5h10 et 9h40)

> Patinage artistique : danse sur glace, danse rythmique (à partir de 12h07) avec notamment Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

> Patinage de vitesse : quarts de finale poursuite par équipe dames, finale 500m messieurs (à partir de 9h)

> Saut à ski : finale grand tremplin individuel messieurs (à partir de 11h)

> Skeleton : manches finales dames (à partir de 13h20)

> Ski de fond : relais 4x5km dames (à partir de 8h30)

> Snowboard : cross par équipe mixte (à partir de 3h)

Dimanche 13 février

> Biathlon : poursuite dames (à partir de 10h) avec notamment Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon, poursuite messieurs (11h45) avec notamment Quentin Fillon Millet et Emilien Jacquelin

> Bobsleigh : premières manches Monobob dames (à partir de 2h30)

> Curling : tour préliminaire, dames et messieurs (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : tour préliminaire messieurs (à partir de 5h10)

> Patinage de vitesse : quarts de finale poursuite par équipe messieurs, finale 500m dames (à partir de 14h)

> Short track : finales 500m messieurs, finales relais 3000m dames (à partir de 12h)

> Ski alpin : Géant messieurs (première manche à 3h15, seconde manche à 6h45) avec notamment Alexis Pinturault et Mathieu Faivre

> Ski freestyle : qualifications slopsetyle dames, qualifications saut acrobatique dames (à partir de 3h)

> Ski de fond : relais 4x10km messieurs (à partir de 8h)

Lundi 14 février

> Bobsleigh : manches finales Monobob dames, premières manches Bob à deux messieurs (à partir de 2h30)

> Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : demi-finales dames (à 5h10 et 14h10)

> Patinage artistique : danse sur glace, danse libre (à partir de 2h22) avec notamment Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

> Saut à ski : par équipe messieurs (à partir de 11h10)

> Ski freestyle : finale slopsetyle dames, qualifications slopsetyle messieurs, finale saut acrobatique dames (à partir de 2h30)

> Snowboard : qualifications big air dames et messieurs (à partir de 2h30)

Mardi 15 février

> Biathlon : relais messieurs (à partir de 10h)

> Bobsleigh : manches finales Bob à deux messieurs (à partir de 13h15)

> Combiné nordique : Grand tremplin individuel / 10km (à partir de 8h)

> Curling : tour préliminaire, dames et messieurs (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : qualifications phase finale messieurs (à partir de 5h10)

> Patinage artistique : dames, programme court (à partir de 11h08)

> Patinage de vitesse : finales poursuites par équipe messieurs et dames (à partir de 7h30)

> Ski alpin : descente dames (à partir de 4h)

> Ski freestyle : finale slopsetyle messieurs, qualifications saut acrobatique messieurs (à partir de 2h30)

> Snowboard : finales big air messieurs et dames (à partir de 2h30)

Mercredi 16 février

> Biathlon : relais dames (à partir de 8h45)

> Curling : tour préliminaire, messieurs et dames (à partir de 2h05)

> Hockey sur glace : quarts de finale messieurs (à 5h10, 7h, 9h40 et 14h30), match pour la médaille de bronze dames (à 12h30)

> Short track : finales 1500m dames, finales relais 5000m messieurs (à partir de 12h30)

> Ski alpin : slalom messieurs (première manche à 3h15, seconde manche à 6h45) avec notamment Alexis Pinturault et Clément Noël

> Ski freestyle : finale saut acrobatique messieurs (à partir de 12h)

> Ski de fond : finale sprint classique par équipe messieurs et dames (à partir de 10h)

Jeudi 17 février

> Combiné nordique : Grand tremplin / 4x5km par équipe (à partir de 8h)

> Curling : tour préliminaire messieurs et dames (à partir de 2h05), demi-finales messieurs (à partir de 13h05)

> Hockey sur glace : finale dames (à 5h10)

> Patinage artistique : Individuel dames, programme libre (à partir de 11h08)

>Patinage de vitesse : 1000m dames (à partir de 9h30)

> Ski alpin : Combiné alpin dames (descente à 3h30, slalom à 7h)

> Ski freestyle : Cross dames, qualifications half-pipe messieurs et dames (à partir de 2h30) avec notamment Kevin Rolland

Vendredi 18 février

> Biathlon : mass start messieurs (à partir de 10h) avec notamment Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin

> Bobsleigh : premières manches Bob à deux dames (à partir de 13h)

> Curling : match pour la médaille de bronze messieurs (à partir de 7h05), demi-finales dames (à partir de 13h05)

> Hockey sur glace : demi-finales messieurs (à 5h10 et 14h10)

> Patinage artistique : Couples, programme court (à partir de 11h38)

> Patinage de vitesse : 1000m messieurs (à partir de 9h30)

> Ski freestyle : Cross messieurs, finale half-pipe dames (à partir de 2h30)

Samedi 19 février

> Biathlon : mass start dames (à partir de 10h) avec notamment Anaïs Chevalier-Bouchet

> Bobsleigh : manches finales Bob à deux dames, premières manches Bob à quatre (à partir de 2h30)

> Curling : finale messieurs (à 7h05), match pour la médaille de bronze dames (à 13h05)

> Hockey sur glace : match pour la médaille de bronze messieurs (à 14h10)

> Patinage artistique : Couples, programme libre (à partir de 12h08)

> Patinage de vitesse : finales départ groupé messieurs et dames (à partir de 8h)

> Ski alpin : Slalom parallèle par équipes nationales / Team Event (à partir de 4h)

> Ski de fond : départ en ligne 50km libre messieurs (à partir de 7h)

> Ski freestyle : finale half-pipe messieurs (à partir de 2h30)

Dimanche 20 février

> Cérémonie de clôture

> Bobsleigh : manches finales Bob à quatre (à partir de 2h30)

> Curling : finale dames (à 2h05)

> Hockey sur glace : finale messieurs (à 5h10)

> Patinage artistique : gala de clôture (à 5h10)

> Ski de fond : départ en ligne 30km libre dames (à partir de 7h30)