JO 2022: "C'étaient mes derniers Jeux", annonce Tessa Worley

Déception pour la porte-drapeau de la délégation olympique française après sa 19e place au Super-G ce vendredi.

La déceptioné tait grande ce vendredi mais ce n'est pas la seule raison qui pousse Tessa Worley à faire cette annonce. "C'étaient mes derniers Jeux", a annoncé la Française Tessa Worley (32 ans), qui a pris la 19e place du super-G des JO de Pékin vendredi.

"Repartir pour quatre ans honnêtement ça ne va pas le faire. Je ne me pose pas encore la question de quand sera la fin mais je sais que c'étaient mes derniers Jeux", a indiqué Tessa Worley en zone mixte.

L'un des plus grands palmarès du sport français

Tessa Worley, l'un des plus grands palmarès du ski français (15 victoires en Coupe du monde, deux titres de championne du monde, mais pas de médaille olympique), était l'un des deux porte-drapeaux de la délégation tricolore à Pékin pour ses 3e Jeux.

Ses résultats sont pour l'instant loin de ce qu'elle espérait avec une sortie de piste en géant lundi, sa discipline favorite, et cette anonyme 19e place du super-G.

"Tout n'est pas à jeter"

"C'est difficile d'analyser cette course. La partie du haut je prends des mauvaises lignes, je ne suis pas assez agressive, je savais pourtant que c'était très facile, je suis trop large sur les trajectoires (...) Aux derniers Jeux j'étais touchée, au fond du trou. Là ça m'a touché mais je me dis que j'ai fait de bonnes choses, tout n'est pas à jeter. J'ai encore une course par équipes qui me tient vraiment à coeur, ce sera une belle opportunité", a-t-elle détaillé.

Tessa Worley est en effet attendue sur le parallèle par équipes mixte le samedi 19 février, dernière épreuve de ski alpin des JO.